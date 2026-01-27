نشست پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، دفتر رسانه‌ای پارلمان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که ریاست مجلس نمایندگان تصمیم به تعویق انداختن جلسه انتخاب رئیس جمهور گرفته است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که برخی گروه های عراقی درخواست‌هایی مبنی بر تعویق جلسه امروز برای انتخاب رئیس جمهور از ریاست پارلمان مطرح کردند.

طبق اعلام رسانه‌های عراقی جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس‌جمهور قرار است روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود.

دفتر رسانه‌ای رئیس مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای که به السومریه نیوز ارسال شد، اعلام کرد که هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان، درخواست‌هایی از حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان برای تعویق جلسه امروز که به انتخاب رئیس جمهور اختصاص دارد، دریافت کرده است.

وی افزود که این اقدام برای دادن زمان بیشتر برای تفاهم و توافق بین دو حزب صورت گرفته است.

به نظر می رسد تعویق نشست پارلمان بی ارتباط با فشارهای دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ممانعت از روی کار آمدن رئیس جمهور برخاسته از آراء مردم با انتخاب آزادانه گروه های پیروز در انتخابات نیست.

تام باراک، فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح امروز در اظهاراتی مداخله‌گرانه از لزوم تشکیل دولتی در عراق سخن گفت که «با کشورهای همسایه و غرب همکاری داشته باشد». وی این امر را کلید «ثبات و شکوفایی منطقه» خواند.

باراک اظهار کرد با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، تماس تلفنی «ثمربخشی» داشته است.