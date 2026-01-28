طالبی: معدن راهبرد اصلی توسعه استان کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح چهارشنبه در نخستین همایش ملی دوسالانه «زمین‌شناسی اقتصادی، اکتشاف و ژئومتالورژی ذخایر معدنی جنوب شرق کشور» که با حضور محمد مسعود سمیعی نژاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در کرمان برگزار شد، گفت: استان کرمان با حمایت ایمیدرو و سایر نهادهای دولتی، این ظرفیت را دارد که حداقل ۷ درصد از رشد ۱۳ درصدی هدف‌گذاری‌شده به عنوان تکلیف برنامه هفتم توسعه در بخش معدن را محقق سازد.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه استان کرمان در حوزه معدن و اکتشاف افزود: بخش معدن می‌تواند بیشترین نقش را در تحقق توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

استاندار کرمان تصریح کرد: استان کرمان با حمایت نهادهای دولتی، این ظرفیت را دارد که حداقل ۷ درصد از رشد ۱۳ درصدی هدف‌گذاری‌شده به عنوان تکلیف برنامه هفتم توسعه در بخش معدن را محقق سازد.

وی شرط اصلی تحقق این هدف را توجه جدی به حوزه اکتشاف دانست و خاطرنشان کرد: اقدامات بسیار مؤثری در این حوزه در استان کرمان و منطقه جنوب‌شرق کشور آغاز شده است.

استاندار کرمان افزود:این منطقه به‌عنوان یکی از پهنه‌های مستعد معدنی کشور، میزبان بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی کشف‌نشده است و راهبری هدفمند در حوزه اکتشاف می‌تواند نقش مهمی در شناسایی این ذخایر و تحقق توسعه پایدار ایفا کند.