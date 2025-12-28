  1. استانها
رونق صنعت و معدن در جنوب کرمان با جذب سرمایه‌ ۴۰ هزار میلیارد تومانی

جیرفت- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان تفاهم‌ نامه سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران خارج از استان در بخش صنعت و معدن جنوب کرمان منعقد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنی‌اسد، عصر یکشنبه در آئین اختتامیه نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن جنوب کرمان اظهار کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته شده بخش صنعت و معدن جنوب استان و ایجاد زمینه جذب سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان اینکه معدن‌کاری دارای بخش‌های مختلفی از جمله معادن مس، کرومیت، آهن و سایر مواد معدنی است، افزود: در کنار این معادن، عناصر نادر خاکی نیز با جدیت در دستور کار اکتشاف قرار گرفته‌اند که می‌توانند نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش بازگشت سرمایه در حوزه معدن‌کاری داشته باشند.

عرب بنی‌اسد، تصریح کرد: در حال حاضر دستگاه‌های اکتشافی در سطح استان کرمان فعال هستند و امیدواریم تا سال آینده ذخایر معدنی جنوب کرمان حداقل دو برابر شود.

مدیرکل صمت جنوب کرمان به اقدامات انجام شده در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: برای تسریع در صدور مجوزهای صنایع معدنی، تفاهم نامه‌هایی با فرمانداران شهرستان‌ها منعقد شده است، چرا که فرآیند صدور مجوزها دارای ۱۴ تا ۱۵ استعلام زمان‌بر است که با همکاری فرمانداران، این روند به‌طور قابل توجهی کوتاه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه پتانسیل‌ها و توانمندی‌های صنعت و معدن جنوب کرمان به نمایش گذاشته شد که با استقبال بی‌نظیر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران همراه بود.

