به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر شنبه در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار داشت: در استان کرمان به‌صورت جدی پیگیر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش معدن برای رشد و توسعه استان هستیم.

وی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت‌های قانونی در اختیار ما قرار دارد که می‌توان از آن‌ها برای تحقق این هدف بهره گرفت، گفت: تلاش کرده‌ایم از تمام ظرفیت‌ها برای تقویت نقش معادن در فرآیند توسعه‌ای استان استفاده کنیم و تحقق این موضوع نیز نیازمند هماهنگی و همدلی در سطح استان و همچنین حمایت و پشتیبانی نمایندگان مجلس است.

طالبی، یکی از محورهای اصلی توسعه استان کرمان را توسعه بخش معادن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، اتفاقات بسیار خوبی در حوزه بهره‌برداری از معادن در سطح استان در حال رخ دادن است و تقریباً در تمام شهرستان‌ها، از مناطق شمالی گرفته تا شهرستان‌های زرند و کوهبنان، عرصه‌های جدید معدنی در حال فعال شدن هستند.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان رفسنجان نیز همین روند ادامه دارد و در شهربابک توانسته‌ایم مشکل یکی از بزرگ‌ترین پهنه‌های معدنی مس را حل کنیم. همچنین در سیرجان موضوع بهره‌برداری و اکتشافات عمیق در حوزه سنگ‌آهن دنبال می‌شود.

استاندار کرمان افزود: در شهرستان بافت فعالیت‌ها توسعه یافته و در زمینه سرب و روی اقداماتی برای فعال‌سازی ظرفیت‌ها در حال انجام است و همچنین در زمینه توسعه معادن کرومیت در شهرستان‌های ارزوئیه و رابر نیز پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است.

طالبی، به فعال شدن معادن جنوب استان کرمان نیز اشاره کرد و ادامه داد: در جنوب استان کرمان، در عرصه‌های معدنی که کمتر مورد توجه بودند، واگذاری با شرط راه‌اندازی واحدهای فرآوری جوار معدنی را دنبال کرده‌ایم؛ ضمن آنکه در مناطق شرقی استان کرمان که پیش‌تر کمتر مورد توجه معدنی قرار گرفته بودند، اکنون چند معدن در حوزه مس و سنگ‌آهن به‌صورت جدی در مرحله اکتشاف و بهره‌برداری قرار دارند.

استاندار کرمان با تأکید بر اینکه فعال شدن این معادن می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد استان کرمان ایفا کند، گفت: در گفت‌وگوی اخیر با رئیس‌جمهور اعلام کرده‌ایم که استان کرمان این آمادگی را دارد که ۸ درصد از مجموع ۱۳ درصد رشد تعیین‌شده برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه کشور را بر عهده بگیرد و تحقق آن را نیز تضمین می‌کنیم و در مقابل، انتظار داریم بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استان واگذار شود که امیدواریم این هدف مهم محقق شود.

طالبی، تعیین تکلیف و خلع ید معادن حبس‌شده را از دیگر اقدامات استان کرمان در راستای توسعه بخش معدن عنوان کرد و گفت: به دنبال فعال‌سازی و واگذاری معادنی هستیم که بعضاً در اختیار سرمایه‌گذاران یا شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی بوده و سال‌ها بلااستفاده مانده‌اند؛ که در همین راستا نیز خلع ید چند مورد از این معادن در شورای معادن استان مصوب شده و مقرر شده است این موضوع با جدیت ادامه یابد.

وی خواستار ارائه گزارش جامعی از وضعیت معادن حبس‌شده در شمال و جنوب استان شد و گفت: این گزارش در جلسه بعدی شورای معادن ارائه شود تا در صورت نیاز، درباره خلع ید آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

طالبی، در خصوص نیروگاه‌های خورشیدی اظهار داشت: در کنار استفاده استان کرمان از ظرفیت معافیت حقوق دولتی که قرار است در ازای احداث نیروگاه خورشیدی انجام شود، دولت برخی صنایع و معادن بزرگ را به احداث نیروگاه‌های خورشیدی مکلف کرده است.

استاندار کرمان تأکید کرد: با توجه به وضعیت ناترازی انرژی در استان، اجرای سریع این پروژه‌ها در درجه اول به نفع صنایع و معادن خواهد بود؛ لذا ضروری است که این موضوع به‌طور ویژه پیگیری شود تا احداث این نیروگاه‌ها تسریع گردد.

طالبی با اشاره به نکات مطرح‌شده توسط نمایندگان، بر لزوم همفکری و رسیدن به تفاهم با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تأکید کرد و گفت: لازم است شفاف‌سازی و نهایی‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای این بنگاه‌ها و تعهدات آن‌ها در این زمینه، چه در قالب شورای عالی معادن و چه در قالب‌های دیگر، با حضور نمایندگان و فرمانداران شهرستان‌های معدنی بررسی شود.

مقام عالی دولت در استان در خصوص حوزه مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در شهرستان‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت: وضعیت کنونی اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در سطح شهرستان‌ها باید ساماندهی شود و همین موضوع باعث شده است برخی از دستگاه‌ها پیشنهاد دهند که به‌صورت استانی عمل شود.

طالبی ادامه داد: نگاه ما و نهادهای شورای نظارتی این بوده است که اعتبارات مسئولیت اجتماعی باید بر اساس برنامه‌های مشخص و متمرکز هزینه شوند.

استاندار کرمان با تأکید بر تعامل خوب مجمع نمایندگان در استان گفت: در خصوص ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، این تعامل بین نمایندگان مجلس برقرار شده و اکنون مواردی از لایحه بودجه که نیازمند تعامل با نمایندگان است، احصا شده و در جلسه‌ای با حضور نمایندگان استان روی این موارد بحث و بررسی و در صورت توافق، با جدیت پیگیری خواهد شد.

طالبی، به تعامل دولت و نمایندگان استان کرمان در خانه ملت اشاره کرد و گفت: حاصل همکاری با نمایندگان این بود که برای نخستین سال، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان کرمان بازگشت.