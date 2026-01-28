به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهریار احمدی در سخنانی، اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری تحت عنوان خرید طلاجات توسط یک نفر کلاهبردار در سطح شهرستان خرم‌آباد موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی کلاهبردار را شناسایی و وی را طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرپرست پلیس آگاهی لرستان، گفت: متهم در تحقیقات پلیس تا کنون به شش فقره کلاهبرداری تحت عنوان خریدوفروش طلاجات اعتراف و ۱۱ میلیارد ریال کلاهبرداری از وی کشف شده است.

سرهنگ احمدی با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است، بیان داشت: شهروندان مواظب باشند در اجرای معاملات قبل از هر چیز بایستی از صحت معامله اطمینان حاصل کنند و تا از واریز وجوه به‌حساب خود اطمینان کامل حاصل نکرده‌اند از تحویل اجناس با خریداران خودداری کنند.