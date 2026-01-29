۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

حساب های درآمدی دارو و تجهیزات باید تفکیک شود

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، بر ضرورت خرد جمعی و تعامل سازنده میان معاونت‌های غذا و دارو با رؤسای دانشگاه‌ها برای جذب بهینه منابع تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد، در نشست معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی، بر ضرورت خرد جمعی برای حل معضلات تأکید کرد و گزارشی از وضعیت اعتبارات سرمایه‌ای و نحوه تخصیص بودجه بر اساس شاخص‌های عدالت‌محور ارائه داد.

بخش مهمی از اظهارات وی، به موضوع انباشت بدهی‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص داشت که راه‌حل آن را در استقلال حساب‌های درآمدی این حوزه در دانشگاه‌ها می‌داند.

شهابی بر لزوم تعامل سازنده میان معاونت‌های غذا و دارو با رؤسای دانشگاه‌ و معاونین توسعه برای جذب بهینه منابع تأکید کرد و خواستار اصلاح فرآیندهای مالی جهت بهبود وضعیت سلامت کشور شد.

به گفته وی، این منبع در واقع نمایی کلی از دغدغه‌های حاکمیتی در حوزه نظارت بر دارو و تجهیزات را به تصویر می‌کشد.

در این نشست، چالش‌های حوزه نیروی انسانی، تجهیزات و ساختمان، و همچنین تأمین ابزار مورد نیاز معاونت‌ها برای انجام وظایف حاکمیتی سازمان مورد بحث قرار گرفت.

محدودیت‌های شدید اعتباری، تأمین و ابلاغ اعتبارات هزینه‌های جاری، و پیش‌بینی تأمین بخش قابل توجهی از اعتبارات سرمایه‌ای با تأکید بر تخصیص عادلانه منابع بر اساس شاخص‌های کارشناسی، از دیگر محورهای مهم این جلسه بود.

حبیب احسنی پور

