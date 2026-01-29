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۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

سفر از پیش تعیین شده وزیر امور خارجه به ترکیه

سفر از پیش تعیین شده وزیر امور خارجه به ترکیه

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای یک دیدار رسمی از قبل برنامه‌ریزی‌شده، به ترکیه سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسمتاعیل بقایی سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی اش نوشت: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای یک دیدار رسمی از قبل برنامه‌ریزی‌شده، به ترکیه سفر خواهد کرد.

وی بیان کرد: دکتر عراقچی وزیر امور خارجه، روز جمعه برای دیدار رسمی از ترکیه به این کشور سفر خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مصمم به تقویت مستمر روابط با همسایگان بر مبنای سیاست حسن همجواری و منافع مشترک است.

شایان ذکر است هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در تاریخ ۹ آذر به تهران سفر کرده بود.

کد مطلب 6734696
محسن صمیمی

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