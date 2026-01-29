مشارکت ٢۴٠٠ میلیاردی بنگاه های اقتصادی کرمان در مدرسه سازی 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرحبخش، صبح پنجشنبه در گردهمایی روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان گفت: ۳۰ درصد کل مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و معادن کشور در حوزه مدرسه سازی متعلق به استان کرمان است.
وی افزود: دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور بهصورت ویژه موضوع آموزشوپرورش را پیگیری میکنند و بارها تأکید داشتهاند که هیچ اولویتی بالاتر از این حوزه وجود ندارد.
وی ادامه داد: این نگاه ویژه با پیگیری استاندار کرمان فرصت ارزشمندی را ایجاد کرده که بنگاه های اقتصادی و معادن استان با اعتباری بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومان در امر مدرسه سازی مشارکت کنند.
فرح بخش، با تأکید بر نقش اثرگذار بنگاههای اقتصادی و معادن استان کرمان در توسعه فضاهای آموزشی گفت: مشارکت فعالان اقتصادی معادن در مدرسهسازی، صرفاً انجام مسئولیت اجتماعی نیست، بلکه حاصل نگاهی عاشقانه، آیندهنگر و ریشهدار به تربیت نسل فردای استان است.
مدیرکل آموزش، و پرورش استان کرمان ، با بیان اینکه مدرسهسازی موضوعی پیچیده نیست، اما نیازمند انسجام، همراهی و همقسم شدن است از همراهی و همکاری بنگاه های اقتصادی و معادن استان در امر مدرسه سازی تقدیر و تشکر کرد.
