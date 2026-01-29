به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه اظهار کرد: این حادثه امروز پنجشنبه در حدود ۱۵ کیلومتری ارومیه رخ داد. در این سانحه، ۱۰ دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند. بلافاصله سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به محل اعزام شد و اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام گرفت.
وی ادامه داد: متأسفانه یک نفر در محل حادثه فوت کرد و چهار مصدوم دیگر پس از دریافت کمکهای اولیه، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس اورژانس آذربایجانغربی ضمن تأکید بر رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، از هرگونه عجله و بیاحتیاطی در رانندگی پرهیز کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.
