به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در دهمین همایش سراسری دیدهبان شفافیت و عدالت با رویکرد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفافیتطلبی و عدالتخواهی در سالن همایشهای آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی، اظهار کرد: دیدهبان عدالت کارش این است که ما بتوانیم دست یکدیگر را بگیریم. امر عدالت یک کار جمعی و تشکیلاتی است. تشکیلاتی کردن ملزومات کار جمعی، کار را سخت میکند، اما به کار برکت میدهد.
وی افزود: آقای امیرآبادی شاهد هستند که در مجلس یازدهم، انجام برخی اقدامات برای مقابله با فساد، به صورت جمعی پیگیری میشد. سخت بود که دیگران را قانع کنیم این موضوع مهم است؛ به دفعات جلسه میگذاشتیم، اما وقتی جمع قانع میشد، کار پیش میرفت. پیشنهاد من این است که به عنوان یک شاگرد کوچک، برای کار تشکیلاتی وقت بگذاریم؛ آورده آن چندین برابر است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تکرار در مطالبه عدالتخواهی میتواند کمک کند. برای مثال، موضوع «شفافیت آرای نمایندگان» در آغاز مجلس یازدهم مطرح شد؛ اگر این مطالبه تکرار نمیشد، به نظر من ارادهای برای تبدیل آن به قانون وجود نداشت. این مطالبه تکرار شد و تبدیل به گفتمان شد و وقتی اجتماعی شد، جامعه آن را مطالبه کرد و حتی کسانی که قانع نبودند، به دلیل مطالبه اجتماعی مجبور شدند همراهی کنند.
وی ادامه داد: سؤال این است که بعد از تصویب قانون شفافیت، آیا مطالبه همچنان تکرار میشود؟ قانون شفافیت قوای سهگانه در مجموع قابل دفاع است، اما دستگاه قضایی چقدر مطالبه میشود که شفاف شود؟ دولت چقدر دنبال میشود؟ مجلس چرا ناقص اجرا میکند؟ دستگاههایی که محرمانگی برایشان اصل است و عدم شفافیت برایشان اصل است، این موضوع را کنار میگذارند. تکرار مطالبه در استانهای مختلف نیز کمک میکند.
خضریان عنوان کرد: در موضوع عدالت باید توجه کنیم که عدالت را غیرجناحی میخواهیم. فرد بیرونی وقتی نگاه میکند میپرسد شما چند نفر از کسانی را که در دستگاهها از نظر فکری و سیاسی به شما نزدیکترند، نقد و به چالش کشیدهاید؟ در جلسه دانشجویی در محضر رهبر معظم انقلاب، ایشان در موضوع عدالت تأکید کردند که افراد منصوب به من هم باید نقد شوند و نباید خالی از نقد باشند.
این نماینده مجلس بیان کرد: ما باید همانقدر که نسبت به دولت حساس هستیم، نسبت به دستگاه قضایی هم حساس باشیم. اخیراً مطالبی درباره نفوذ و دخالت بخشی از داخل دستگاه قضایی در پروندههای بزرگ اقتصادی مطرح شد و به آقای اژهای نامه دادم و تشکر کردم. همچنین نسبت به تخلفات در نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی نیز باید حساس بود؛ گاهی ظلم و فساد اقتصادی رخ میدهد و حتی فرماندهان بالادستی مطلع نیستند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از ظلمهایی که در مجلس یازدهم برطرف شد، موضوع حقوق سربازان بود. تا پیش از مجلس یازدهم، در موضوع حقوق سربازان ظلم بزرگی وجود داشت. آنها به کمیسیون اصل ۹۰ آمدند و استدلالهای قانونی را ارائه کردند و همان جلسه اول پذیرفتند که باید اصلاح شود. این امر غیرعادلانه، در حد چند صد هزار تومان حقوق یک سرباز بود، اما برای همان سرباز اهمیت داشت.
وی ادامه داد: ایجاد عدالت هم گستردگیاش مهم است و هم غیرجناحی بودنش. اگر میخواهیم پرچمدار این امر باشیم، باید مراقبت جمعی از خودمان داشته باشیم. امر تشکیلاتی مبارک است، به شرط آنکه به نشستهای محدود تبدیل نشود و آموزش و کار تشکیلاتی و خصوصاً عدالت و شفافیت، جدی گرفته شود.
خضریان با اشاره به پروندههای بزرگ اقتصادی خاطرنشان کرد: در خصوص پروندههای بزرگ اقتصادی، مستندات و اطلاعاتی به ما رسید مبنی بر اینکه در دستگاه قضا افرادی وجود دارند که با «کارچاقکن» پروندههای اقتصادی را دستکاری میکنند و به نفع افراد جابهجا میکنند. این را به حاجآقای اژهای عرض کردم و تأکید کردند که باید با آن برخورد شود؛ زیرا فرد عادی نمیتواند پرونده بزرگ اقتصادی را جابهجا کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: خواهش من این است که موضوع پرونده کاظمی نیز در دستور قرار بگیرد، مطالبه شود و ابعاد آن از وزارت اطلاعات پیگیری شود.
