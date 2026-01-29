به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم از بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور فردا جمعه ۱۰ بهمن ماه با انجام چهار دیدار در شهرهای،مختلف پیگیری خواهد شد.

شهرآورد اصفهان میان سپاهان و نامی‌نو برگزار خواهد شد. سپاهان صدرنشین که عنوان قهرمانی نیم‌فصل لیگ را نیز به خود اختصاص داده تنها تیم بی‌شکست لیگ برتر بانوان است. این تیم ۱۳ امتیازی در شرایطی رو در روی نامی‌نو تیم رده چهارمی قرار می‌گیرد که این تیم با ۷ امتیاز در تلاش است تا خود را به سه تیم بالایی جدول نزدیک کند.

در تهران، تیم استقلال میزبان آذرخش هرمزگان است. آبی‌پوشان تهرانی که چهار هفته‌ای است رنگ پیروزی را ندیده‌اند و در آخرین بازی نیم‌فصل اول، سپاهان صدرنشین را متوقف کردند این فرصت را دارند تا در مقابل تیم قعر نشین و بدون امتیاز آذرخش، به ریل پیروزی برگردند. استقلال با ۶ امتیاز پنجم است و آخرین برد آن‌ها به هفته سوم برمی‌گردد.

سنگ آهن بافق نیم‌فصل دوم را با دیدار مقابل کسری گرمدره البرز آغاز می‌کند. سنگ آهن ۱۲ امتیازی که در دیدار رفت با اختلاف ۲۲ گل به راحتی حریف خود را از پیش رو برداشت، تلاش می‌کند از کورس قهرمانی با سپاهان عقب نماند و کسری در پی شروعی متفاوت در نیم‌فصل دوم و خلق یک شگفتی و فرار از منطقه سقوط خواهد بود.

دو تیم آماده هفته‌های پایانی نیم‌فصل اول نبردی جذاب را این هفته برگزار می‌کنند. نفت و گاز گچساران با ۱۰ امتیاز سوم است و میزبان تیم زاگرس جنوبی با ۶ امتیاز در جایگاه ششم خواهد بود.