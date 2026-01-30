به گزارش خبرنگار مهر، ساحل انزلی یکی از معروف‌ترین ترین نقاط گردشگری و پرنده‌نگری نگری شمال کشور این روزها صحنه‌ای تلخ و نگران‌کننده از مرگ دسته‌جمعی پرندگان دریایی(باکلان) است.

تعدادی از لاشه‌های پرندگان دریایی در کنار ساحل مشاهده شد و برخی اهالی و صیادان محلی اقدام به دفن آنها کرده‌اند. صیادان منطقه می گویند که پرندگان هنگام صید ماهی در تورها گرفتار و خفه می‌شوند.

عامل انسانی؛ نه بیماری

سید حسن جعفری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر علت تلف شدن پرندگان را فعالیت صیادان اعلام کرد و توضیح داد: این تلفات ناشی از بیماری نبوده است و پرندگان در تورهای صیادی گرفتار شده‌اند.

وی افزود: این حادثه مختص ساحل انزلی نیست و در سال‌های گذشته نیز نمونه‌هایی مشابه در نوار ساحلی دریای خزر رخ داده است، اما مرگ دسته‌جمعی امسال برای اولین بار در این منطقه مشاهده شده است.

راهکار کاهش تلفات

جعفری با اشاره به راهکارهای پیشگیرانه گفت: بسیاری از پرندگان تلف‌شده جوان هستند و تجربه شکار کافی ندارند اغلب مرگ‌ومیرها بعد از بارندگی‌ها و طوفانی شدن دریا رخ می‌دهد، زمانی که پرندگان برای تغذیه به ماهی‌ها حمله می‌کنند و در تورهای صیادی گرفتار می‌شوند.

وی تأکید کرد: برای کاهش این تلفات، لازم است هماهنگی میان صیادان، شیلات و محیط زیست انجام شود و فعالیت‌های صیادی در روزهای طوفانی با برنامه‌ریزی و بازنگری همراه باشد.

حفظ تعادل محیط زیست و معیشت صیادان

رئیس اداره محیط زیست انزلی تصریح کرد:حفاظت از حیات پرندگان دریایی و حفظ معیشت صیادان باید به‌طور همزمان در دستور کار قرار گیرد تا شاهد کاهش مرگ‌ومیر این گونه‌ها در سواحل دریای خزر باشیم.