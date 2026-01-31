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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۳

پیام تسلیت حجت الاسلام صاحبقرانی در پی رحلت آیت الله عبدخدایی

پیام تسلیت حجت الاسلام صاحبقرانی در پی رحلت آیت الله عبدخدایی

مشهد- مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پیامی رحلت آیت الله عبدخدایی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی، در پی رحلت آیت الله عبدخدایی پیامی صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

با تالم فراوان، رحلت استاد اخلاق و دیانت، چهره علم و تربیت، نماینده سابق مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری حضرت آیت الله محمد هادی عبد خدایی از اساتید برجسته حوزه علمیه مشهد که سالهای طولانی عمر شریف و با برکت خود را در ترویج دین مبین اسلام و تحکیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری نمودند،تسلیت و تعزیت عرض می کنم.

استاد عبد خدایی هم در حوزه علمیه و هم در دانشگاه همچنین در حوزه سیاست اسلامی عمر شریف خود را سپری نموده و دارای اثرگذاری ماندگار و به یاد ماندنی بوده اند بی تردید نام ایشان در قلوب و اذهان اهل علم و مردم خدا جوی خواهد ماند.از خداوند متعال صبر و آرامش برای خانواده محترم و شاگردان و ارادتمندان ایشان مسئلت نموده و علو درجات را در پیشگاه حضرت حق عزوجل آرزومندم.

هادی صاحبقرانی گلستانی، مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

کد مطلب 6735577

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