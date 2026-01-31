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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

کشف ۷۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان

کشف ۷۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان

زاهدان - فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از توقیف ۱۷ دستگاه انواع وسیله نقلیه و کشف بیش از ۷۴ هزار لیتر سوخت قاچاق طی چند عملیات در مرزهای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند طی چند عملیات مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های سوختی را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت‌ موفقیت‌آمیز توسط مرزبانان، اظهار داشت: مأموران در این عملیات‌ها موفق شدند، ضمن توقیف ۱۷ دستگاه انواع وسلیه نقلیه، ۷۴ مقدار هزار ۸۸۰ هزار لیتر فرآورده نفتی، را کشف کنند.

وی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۶۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6736149

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      آبروی استان با این کاراشون بردن

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