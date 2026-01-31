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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

فرماندار دشتی: بازاریان پشتیبان انقلاب و از عوامل آرامش جامعه بوده‌اند

فرماندار دشتی: بازاریان پشتیبان انقلاب و از عوامل آرامش جامعه بوده‌اند

بوشهر- فرماندار دشتی با تأکید بر نقش مؤثر بازاریان از ابتدای انقلاب گفت: بازاریان دشتی با بصیرت و همراهی خود، همواره در کنار نظام و مردم بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در نشست صمیمی و با جمعی از بازاریان این شهرستان، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه مبارک فجر، اظهار داشت: تلاش داریم این‌گونه نشست‌ها را به صورت مستمر برگزار کنیم تا ارتباط مستقیم و مؤثرتری با بازاریان برقرار شود.

وی با اشاره به نقش تاریخی بازاریان در پیروزی انقلاب اسلامی افزود: بازاریان در طول ۴۶ سال گذشته همواره نقش خود را به خوبی ایفا کرده و با حمایت از انقلاب و نظام، پای ارزش‌ها ایستاده‌اند.

فرماندار دشتی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر، تصریح کرد: در این مقاطع حساس نیز بازاریان شهرستان با حضور به‌موقع و مسئولانه خود پای کار بودند که این همراهی شایسته تقدیر و تکریم است.

مقاتلی با بیان اینکه مردم شهرستان دشتی علی‌رغم همه مشکلات همچنان همراه با آرمانهای نظام هستند، گفت: آگاهی، هوشیاری و زمان شناسی مردم باعث شد نقشه‌های دشمنان نقش بر آب شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم و بازاریان شهرستان در وقایع اخیر با آبروداری و رفتار هوشمندانه، دست رد به سینه معاندین و دشمنان زدند.

فرماندار دشتی از پیگیری مشکلات مالیاتی بازاریان خبر داد و افزود: در شرایط کنونی جامعه جهانی، حفظ همبستگی و همراهی بسیار مهم است و بازاریان نقش مهمی در ایجاد آرامش در جامعه دارند.

مقاتلی با اشاره به انصاف کاسبان شهرستان، گفت: بازاریان دشتی از کاسب‌کاران منصف هستند و این سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای شهرستان به شمار می‌رود.

وی همچنین از حمایت فرمانداری از سرمایه‌گذاران جهت احداث کشتارگاه صنعتی در سطح شهرستان خبر داد و بیان کرد: از ایجاد کشتارگاه صنعتی البته مطابق استانداردها در شهرستان حمایت می کنیم و تلاش می‌کنیم گوشت سالم به دست مردم برسد و در عین حال معیشت قصابان نیز مورد حمایت قرار گیرد.

فرماندار دشتی از برنامه ریزی جهت گشایش نمایشگاه بهاره با مشارکت خود بازاریان در شهر خورموج خبر داد.

در پایان با اهدا شاخه گل از جمعی از بازاریان شهرستان دشتی به نمایندگی از همه صنوف و بازاریان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

کد مطلب 6735632

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