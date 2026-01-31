به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوری صبح شنبه در نشست خبری ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی که در مجتمع مطبوعاتی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: با تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اولویت کار فرهنگی عمیق و اثرگذار، تلاش ما بر این بوده است که از اقدامات صرفاً صوری پرهیز کرده و به سمت فعالیت‌هایی حرکت کنیم که ذهن و فکر نسل جوان را درگیر کرده و موجب رشد فکری و فرهنگی آنان شود.

وی نخستین حرکت نمادین این ایام را برگزاری آیین‌های معنوی در حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) عنوان کرد و افزود: از دیگر برنامه‌های محوری، اجرای رزمایش‌های محله‌محور خدمت‌رسانی با محوریت مساجد و مشارکت مردم محلات است که با هدف تقویت سرمایه اجتماعی و حل مسائل محلی اجرا می‌شود.

از «ایران یک‌رنگ» تا «خط امین»؛ تمرکز بر جوانان و نوجوانان

منصوری با اشاره به اجرای پویش‌های فرهنگی و رسانه‌ای گفت: پویش «ایران یک‌رنگ» در راستای فضاسازی محیطی محلات، ادارات و سازمان‌ها آغاز شده و بازخوردهای مثبتی نیز به همراه داشته است. همچنین پویش خوانش کتاب‌های معرفی‌شده توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان «خط امین» همزمان با اعیاد شعبانیه آغاز شده که با استقبال گسترده جوانان همراه بوده و در مقاطعی روزانه ده‌ها هزار نفر در آن مشارکت داشته‌اند.

معاون فرهنگی سپاه صاحب‌الزمان(عج) ادامه داد: راه‌اندازی «سینما بسیج» با اکران هفتگی فیلم‌های سینمایی ویژه جوانان و نوجوانان، برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی با محوریت نقد جریان‌های معارض فرهنگی، راه‌اندازی ایستگاه‌های فرهنگی سیار در محلات و اجرای جشن‌های محله‌ای از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در ایام دهه فجر است.

خدمت‌رسانی اجتماعی و اعتماد به جوانان رویکرد اصلی سپاه است

وی به برنامه‌های اجتماعی و خدماتی اشاره کرد و گفت: افتتاح مراکز مشاوره خانواده در شهرستان‌های مختلف، راه‌اندازی قرارگاه جهاد حقوقی مردم، ارائه خدمات درمانی، اشتغال‌زایی و حمایت‌های معیشتی از بسیجیان و اقشار آسیب‌دیده از حوادث اخیر در دستور کار قرار دارد. در همین راستا، دفاتر حمایت حقوقی از بسیجیان فعال‌سازی شده و طرح آموزش سواد رسانه‌ای و «هر محله یک رسانه» توسط نوجوانان اجرا خواهد شد.

منصوری با اشاره به نقش جامعه زنان بسیج افزود: برگزاری جشنواره‌های ویژه کودکان، تولید محتوای هنری، جشنواره «ایران‌دوخت» با محوریت طراحی و پژوهش پوشاک ایرانی ـ اسلامی و اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه خانواده‌ها از جمله اقدامات این بخش است.

وی در ادامه از افتتاح و بهره‌برداری از بیش از ۱۰۵ واحد مسکونی برای محرومان، توزیع ۵۰ سری جهیزیه، راه‌اندازی نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس برای خانواده‌های نیازمند، توزیع بسته‌های معیشتی، برگزاری نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای پروژه‌های عمرانی خبر داد.

معاون فرهنگی سپاه صاحب‌الزمان(عج) همچنین به برگزاری اردوهای راهیان نور دانشجویی، جشن‌های نیمه شعبان، رژه‌های نمادین، نواختن زنگ انقلاب، جشنواره‌های رسانه‌ای، تولید مستندهای مرتبط با حوادث اخیر و جشنواره‌های ملی صنایع خلاق فرهنگی اشاره کرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و تقویت هویت ملی و دینی نسل جوان اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: باور ما این است که با همدلی، کار جهادی و اعتماد به جوانان می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر اعتلای فرهنگی و اجتماعی استان اصفهان برداشت.