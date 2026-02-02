عجم: رفع مشکلات معادن شاهرود نیاز به اهتمام جدی دولت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم همزمان با صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در دفتر خود ضمن اشاره به برگزاری نشست بررسی مشکلات واحد های معدنی جنوب شهرستان های شاهرود و دامغان و مشخصاً منطقه سرکویر با حضور مدیران صنعتی استان سمنان، اعلام کرد: اهتمام جدی دولت در تامین برق مورد نیاز معادن چه در دامغان و چه در شهرستان های شاهرود و میامی نیاز است.

وی با اشاره به قول مساعد صنعت معدن و تجارت استان سمنان در زمینه تامین برق معادن منطقه سرکویر و طرود، تاکید کرد: برق یکی از مهمترین مطالبات و نیازهای معادن این منطقه است.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار باشد که معادن به فراوری و تولید بپردازند نیاز است که مشکلات آب و برق و زیرساختی آنها برطرف شود و در این زمینه نیاز است که دولت توجه جدی داشته باشد.

عجم با بیان اینکه ظرفیت های عظیم معدنی در جنوب شهرستان شاهرود وجود دارد که از جمله آنها می توان به پتاس و مس و ... اشاره کرد، گفت: از دولت درخواست داریم که مطالبات این معادن را مورد بررسی و رفع قرار دهد.

وی افزود: ایجاد زیرساخت‌های برق به جنوب شاهرود و دامغان بیش از ۳۵ سال قبل مصوبه داشته است اما در اجرای آن کوتاهی هایی شده که باید دولتمردان پیگیر این امر باشند و بتوانیم برق مورد نیاز این معادن را تامین کنیم.