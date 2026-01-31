دانشگاه تهران پیشتاز تعداد پژوهشگران پراستناد علوم انسانی و هنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مؤسسه ISC به عنوان مرجع رسمی پایش علم و فناوری در ایران و کشورهای اسلامی، نتایج تحلیل جامع خود از فعالیت نخبگان علمی در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲) را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، دانشگاه تهران با حضوری چشمگیر در عرصه‌های پژوهشی، رتبه نخست کشور را در تربیت و معرفی پژوهشگران تأثیرگذار حوزه‌های علوم انسانی، اجتماعی، هنر و معماری به دست آورده است.

تحلیل داده‌های آماری نشان‌دهنده برتری محسوس دانشگاه تهران در مقایسه با سایر مراکز علمی است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مجموع ۴۸۶ پژوهشگر پراستناد را در این حوزه‌ها شناسایی کرده است و دانشگاه تهران با ۸۱ پژوهشگر برتر، با فاصله‌ای نسبت به سایر رقبا در جایگاه نخست ایستاده است. در رتبه‌های بعدی این فهرست، دانشگاه‌های تربیت مدرس و علامه طباطبایی هر کدام با ۴۵ پژوهشگر و دانشگاه اصفهان با ۳۲ پژوهشگر قرار گرفته‌اند.

این پایش علمی که با هدف شناسایی چهره‌های تأثیرگذار و پاسخگویی به نیازهای راهبردی منطقه تدوین شده است، مجموعاً ۵۵۷ پژوهشگر را در ۱۶ حوزه موضوعی مورد ارزیابی قرار داده است. درخشش استادان دانشگاه تهران در این گزارش، به طور ویژه‌ای در رشته‌های کسب‌وکار، مدیریت و حسابداری، علوم اجتماعی، روان‌شناسی نمود یافته است.

پژوهشگران پر استناد دانشگاه معرفی شده در این فهرست در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری

مدیریت، حسابداری و کسب وکار:

شکرالله خواجوی، آرین قلی‌پور، بیتا مشایخی، سید رضا سید جوادین، حمیدرضا یزدانی، علی‌اصغر پورعزت، حسن زارعی متین، حسین خنیفر، طهمورث حسن قلی پوریاسوری، محمدرضا نیکبخت، محمدعلی شاه‌حسینی، طاهر روشندل اربطانی، سید محمد مقیمی، ساسان مهرانی، محسن نظری، محمد مرادی. علی حمیدی‌زاده.



حوزه علوم اجتماعی و جغرافیایی:

احمد پوراحمد، کرامت‌اله زیاری، حسین حاتمی‌نژاد، محمدرضا رضوانی، سهیلا صادقی فسایی، حسنعلی فرجی سبک‌بار، اسفندیار زبردست، رسول صادقی، مجتبی قدیری معصوم، محمد جلال عباسی شوازی، حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد، سید حسن مطیعی لنگرودی، سعید زنگنه شهرکی، محمد مهدی عزیزی، سیدعلی بدری، مجتبی یمانی، عبدالرضا کرباسی.



حوزه روانشناسی و علوم تربیتی:

محمدعلی بشارت، مسعود غلامعلی لواسانی، الهه حجازی موغاری، غلامعلی افروز، علی‌اکبر ارجمندنیا، باقر غباری بناب، جواد اژه‌ای، عباس بازرگان هرندی، رضوان حکیم‌زاده، مرضیه دهقانی، کیوان صالحی، سعید صفایی موحد، شهین ایروانی.

حوزه ادبیات و الهیات و زبان‌شناسی:

غلامرضا غفاری، شهرام یوسفی‌فر، کمال‌الدین نیک‌نامی، محمدافشین وفایی، غلامحسین کریمی دوستان، شهرام یوسفی‌فر، مزدک انوشه، داریوش رحمانیان کوشککی، امیرعباس علی زمانی، احد فرامرز قراملکی، امیرعباس علی‌زمانی، عبدالهادی فقهی‌زاده، مجید معارف.

حوزه جامعه‌شناسی و علوم سیاسی و حقوق:

علی‌اصغر پورعزت، محمدرحیم عیوضی، عباس مصلی‌نژاد، الهه کولایی، عبدالحسین کلانتری، سید عباس احمدی، احمد حاجی ده‌آبادی، فضل‌الله موسوی، سید احمد حبیب‌نژاد، مسلم آقایی طوق، عباسعلی کدخدایی الیادرانی، حسن بادینی، ولی رستمی، سید نصراله ابراهیمی، حسن محسنی، محمود باقری.



حوزه علوم اقتصادی و مدیریت:

محسن مهرآرا، اکبر کمیجانی، سعید فلاح‌پور، رضا راعی، آرین قلی‌پور.



حوزه هنر و معماری:

سید امیر منصوری، اسفندیار زبردست، محمد مهدی عزیزی.



حوزه موضوعی چندرشته‌ای:

احمد پوراحمد، کرامت‌اله زیاری، حسین حاتمی‌نژاد، آرین قلی‌پور، حسنعلی فرجی سبکبار، علی‌اصغر پورعزت، مجتبی قدیری معصوم، علی‌اکبر ارجمندنیا، سعید زنگنه شهرکی، رسول صادقی، سید احمد حبیب‌نژاد، خسرو باقری نوع‌پرست، نادر نقشینه، محمدرضا رضوانی، حسنعلی فرجی سبکبار، علی‌اصغر پورعزت، سید حسن مطیعی لنگرودی، سهیلا صادقی فسایی، احد فرامرز قراملکی.



مؤسسه ISC در این گزارش تاکید کرده است که «تعداد استنادهای صورت‌گرفته» تنها سنجه کلیدی برای انتخاب این افراد بوده است. این بدین معناست که پژوهش‌های استادان دانشگاه به عنوان منابع مرجع در تولیدات علمی سایر دانشمندان مورد استفاده قرار گرفته است.

گفتنی است مراحل این پایش عبارتند از: شناسایی پراستنادترین نویسندگان با روش‌های نرم‌افزاری؛ ابهام‌زدایی و یکدست‌سازی اسامی نویسندگان جهت تضمین دقت داده‌ها و رتبه‌بندی بر اساس «آستانه استنادی» (Threshold) و تعداد استنادهای دریافتی.