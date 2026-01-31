۵ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری دهه فجردراستان بوشهر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژهها شامل طرحهای آبخیزداری و حفاظت از منابع طبیعی است که در مناطق مختلف استان بوشهر و با هدف حفاظت، احیاء و صیانت از منابع طبیعی و آبخیزداری و تقویت سفرههای زیرزمینی آب در این استان طراحی شدهاند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر ضمن تبریک فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دهه مبارک فجر،یادآور فداکاریها و تلاشهای بیوقفه ملت شریف ایران برای دستیابی به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است. به همین مناسبت، بهره برداری از پروژههای منابع طبیعی و آبخیزداری در این دهه مبارک نمادی از تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و گامهایی اساسی در راستای حفظ منابع طبیعی و بهبود شرایط زیستمحیطی استان است.
وی با اشاره به پروژههای قابل افتتاح این حوزه در دهه فجر بیان کرد: اجرای بند سنگی ملاتی رودفاریاب شهرستان دشتستان با اعتبار 37میلیارد و 35 میلیون ریال یکی از این پروژه ها محسوب می شود که به منظور مهار سیلابها و جلوگیری از فرسایش خاک در منطقه رودفاریاب اجرا شده است.
گرشاسبی احداث هلالی آبگیر چاه چاهو شهرستان دشتی را دیگر پروژه قابل افتتاح این دهه اعلام کرد و افزود: این پروژه با هدف ذخیرهسازی آب و بهبود منابع آبی در منطقه چاه چاهو با اعتبار 7.2 میلیارد ریال به بهرهبرداری خواهد رسید که مساحت این آبگیر حدود ۱۵۰ هکتار است.
وی بیان کرد: احداث هلالی آبگیر در روستای درازی شهرستان دشتی نیز یکی دیگر از پروژه های قابل افتتاح خواهد بود که این پروژه نیز با اعتبار 9 میلیارد و 100 میلیون ریال و با هدف حفاظت از منابع آبی و ذخیرهسازی آب در روستای درازی به مساحت ۱۵۰ هکتار به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر افزود: همچنین اجرای بانکتهای هلالیشکل در بخش ارم شهرستان دشتستان با اعتبار 13 میلیارد و 416 میلیون ریال و احداث، تکمیل و مرمت پد بالگرد بخش دهوک شهرستان دشتی با اعتبار 30 میلیارد ریال از دیگر پروژههایی است که در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.
وی بیان کرد: این پروژهها نه تنها در تقویت زیرساختهای آبخیزداری و حفاظت از منابع طبیعی استان نقش اساسی دارند، بلکه با ایجاد اشتغال برای ۲۴ نفر در این مناطق، سهم موثری در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهند داشت.
گرشاسبی با اشاره به اهمیت این پروژهها در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، گفت: این پروژهها در دهه فجر به عنوان نمادی از پیروزی انقلاب اسلامی به بهرهبرداری میرسند و نویدبخش آیندهای روشن برای استان بوشهر خواهند بود.
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