به گزارش خبرنگار مهر، نوراله طاهری، بعد از ظهر شنبه،در نشست با اصحاب رسانه، با تأکید بر ضرورت ایستادگی در تصمیمات کلان اقتصادی، گفت: در موضوعات معیشتی و نظارت بر بازار، هیچ‌گونه کوتاهی قابل قبول نیست و بنده نیز در این مسیر کوتاه نخواهم آمد.

وی با اشاره به تبعات حذف ارز ترجیحی افزود: برداشتن این ارز با سختی‌ها، مشکلات و زحمات فراوانی همراه بوده و مردم در این مسیر فشار زیادی را متحمل شده‌اند، اما این تصمیم با هدف اصلاح ساختارها گرفته شده و رئیس‌جمهور نیز با قاطعیت پای آن ایستاده است.

فرماندار اسلامشهر با بیان اینکه نظارت مستمر بر بازار به‌ویژه نانوایی‌ها و واحدهای صنفی در دستور کار است، تصریح کرد: از مجموعه تعزیرات، بازرسان و ناظران درخواست داریم با جدیت بیشتری ورود کنند. جلسات منظم، حتی هفته‌ای دو بار، با اتحادیه‌ها به‌ویژه نانوایان در فرمانداری برگزار می‌شود و جریمه‌ها و برخوردهای قانونی به‌صورت مستمر در حال انجام است.

طاهری با اشاره به گلایه‌های دوطرفه مردم و نانوایان گفت: از یک سو مردم نسبت به کم‌فروشی، کیفیت پایین یا سوختگی نان معترض هستند و از سوی دیگر برخی نانوایان نسبت به برخوردها، کاهش سهمیه یا تعطیلی واحدها گلایه دارند. این شرایط نشان می‌دهد که همه ما گرفتار هستیم و باید یکدیگر را درک کنیم.

وی تأکید کرد: نانوای متخلف حتماً باید مورد برخورد قانونی قرار گیرد، اما در کنار آن نانوایان سالم و خوش‌عملکرد نیز وجود دارند که شایسته تقدیر هستند و این موضوع نیز در حال انجام است. برخوردها، نظارت‌ها و جریمه‌ها ادامه دارد، اما واقعیت این است که مردم ناراحت و تحت فشارند و ما نیز این ناراحتی را درک می‌کنیم.

فرماندار اسلامشهر در پایان خاطرنشان کرد: حل این مشکلات نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و همراهی مردم است و انتظار داریم با کمک یکدیگر، شرایط به نفع معیشت مردم ساماندهی شود.