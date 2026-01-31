به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین صالح آقابابایی ظهر شنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی چهارمحال و بختیاری که با حضور اعضای ستاد در ادارهکل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد با تبریک آغاز دهه فجر و جشن نیمه شعبان و با اشاره به آیه ۶۰ از سوره مبارکه انفال ناظر به توان جنگی مسلمین، اظهار کرد: بر طبق نص صریح قرآن در این آیه، مسلمانان با حداکثر توان دفاعی و نظامی که دارند، ترس را به دشمن القا میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه توان دفاعی و رزمی نیروهای مسلح عامل ترس دشمنان جبهه استکبار شده است، ادامه داد: همه باید بدانیم به میزانی که نسبت به مذاکره با دشمن تمایل نشان میدهیم، باعث جریتر شدن او خواهیم شد.
آقابابایی نظامواره بودن اتفاقات را یک اصل دانست و توضیح داد: همانطور که قرآن کریم یک ابرنظام است، برنامههای ما نیز باید بر طبق این اصل باشد و درواقع برنامههای فرهنگی ما خردهنظامهایی در خدمت ابرنظام باشند.
وی با یادآوری وقایع تاریخی منجر به پیروزی انقلاب در روز ۲۲ بهمنماه، تصریح کرد: این وقایع در واقع خردهنظامهایی بودند که در خدمت یک ابرنظام یعنی انقلاب اسلامی قرار گرفتند. بعد از شهادت سیدمصطفی خمینی، وقایعی همچون قیام مردم قم ۱۹ دی ۱۳۵۶، قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، نماز عید فطر به امامت آیتالله مفتح در ۱۳ شهریور ۵۷، جمعه سیاه در ۱۷ شهریور، وقایع آبانماه ۵۷ و ... زنجیرهها و خردهنظامهایی هستند که منجر به پیروزی انقلاب شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برنامهریزی برای برنامههای دهه فجر نیز مبتنی بر این اصل نظامواره باید باشد، افزود: برنامههای فرهنگی دهه فجر و نیمه شعبان در شهرها و روستاها و مرکز استان باید پشتیبانی کننده و در خدمت نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باشد.
آقابابایی تصریح کرد: اگر بناست موکبی برای نیمه شعبان و ایامالله دهه فجر برپا شود یا جشن خیابانی یا هر برنامهای که برای این ایام طراحی و اجرا میشود همگی باید بر اساس نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه استوار باشد، لذا هر برنامهای که در این راستا نباشد، اضافه محسوب میشود.
وی با یادآوری اینکه برنامههای فرهنگی در این ایام باید در نهایت پازل ابرنظام اسلامی را تکمیل کند، افزود: هر کاری انجام میدهیم تقویت کننده دین باشد، انسان دیندار از هر چیزی و از هر مانع و مشکلی به خدا میرسد اما آدم دینباز به محض ذرهای اشکال پا پس میکشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حوزه مهدویت جا دارد برنامهها را به سمت تبیین و روشنگری درباره زمینههای ظهور ببریم حال آنکه اکثر برنامهها معطوف بر مشخصههای عصر ظهور است.
یادآور میشود، در این نشست نمایندگان هر یک از دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی به تشریح برنامههای پیشبینی شده ویژه ایامالله دهه فجر و جشن نیمه شعبان پرداختند.
در این نشست همچنین برنامهریزی برای راهاندازی قافله شادی محلهمحور در سطح شهر شهرکرد انجام و وظیفه هر یک از دستگاهها برای پشتیبانی این برنامه در ایام الله دهه فجر مشخص شد.
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