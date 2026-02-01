به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نمایندگان بازار و روسای اصناف شهر تهران با علیرضا زاکانی شهردار پایتخت برگزار شد.
در این جلسه که با هدف بررسی مسائل و دغدغههای اصناف برگزار شد،شهردار تهران با تقدیر از تلاشهای صنوف در ماههای اخیر به ویژه پس از اغتشاشات دی ماه، اظهار داشت: سختیهای شما را درک میکنیم و حمایت از شما، وظیفه شهرداری است.
وی افزود: با توجه به خلأ قانونی مشخص در زمینه استقرار اتحادیههای صنفی در نقاط مسکونی، پیشنهاد میکنم فرصتی سهساله تعیین شود. در این مدت، با ابلاغ دستورالعملی رسمی، مانعتراشی برای فعالیت اتحادیهها متوقف خواهد شد تا امکان ساماندهی بهتر فراهم آید.
زاکانی توضیح داد: این راهحل، دائمی نیست چراکه نیاز به پشتوانه قانونی جامعتری دارد، اما در این بازه زمانی، میتوانیم فضایی برای کار و برنامهریزی ایجاد کنیم.
احداث مجتمع متمرکز برای استقرار اتحادیههای صنفی با همراهی شهرداری تهران
شهردار تهران در ادامه، پیشنهاد دیگری را مطرح نمود مبنی بر «واگذاری زمین برای احداث مجتمعی متمرکز جهت استقرار اتحادیههای صنفی»، وی در این رابطه گفت: نمایندگان صنوف با همراهی شهرداری تهران میتوانند،مجموعهای واحد را طراحی کنند تا کلیه اتحادیهها در یک محل متمرکز شوند. شهرداری آماده است زمین مناسب را در اختیار اصناف قرار دهد.
زاکانی با بیان اینکه «تمرکز جغرافیایی و تشکیل کانون تجمیعی، میتواند به ارتقای هویت، کارایی و ارائۀ خدمات مطلوبتر بینجامد»، اظهار داشت: تجمیع دفاتر اتحادیهها، امکان برخورداری از امکانات اداری، ارتباطی و حتی بینالمللی را فراهم میآورد.
رشد چشمگیر درآمدشهرداری تهران در مدیریت شهری ششم
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح برنامههای آتی شهرداری در حوزۀ توسعه زیرساختها پرداخت و گفت: برنامهریزی برای«تهران فردا» مستلزم آگاهی اصناف از نقشه راه و تحولات پیشرو است. شهرداری تهران در دورۀ اخیر با مدیریت مالی مبتنی بر اصلاح ساختار بدهیها، موفق به تصفیۀ حدود ۸۰۰ میلیون دلار از بدهیهای قبلی شده و از این طریق، امکان تقویت زیرساختهای حیاتی از جمله حملونقل عمومی فراهم آمده است.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حوزه توسعۀ مترو طی ۴ سال اخیر افزود: طول خطوط فعال مترو از ۲۶۹ کیلومتر به بیش از ۳۱۰ کیلومتر افزایش یافته و تا پایان سال جاری به ۳۱۷ کیلومتر خواهد رسید.همچنین، تعداد ایستگاهها از ۱۴۱ به ۱۶۲ ایستگاه ارتقا یافته و چهار خط جدید در دست احداث است. این توسعه، تأثیر مستقیمی بر پیکربندی فضای شهری و الگوی فعالیت اقتصادی خواهد داشت.
شهردار تهران با ارائه گزارشی از عملکرد مالی دورۀ اخیر اذعان داشت: میانگین رشد سالانۀ درآمدی شهرداری طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ در شرایط تورم ۴۲ درصدی،حدود ۶۳ درصد بوده که این شاخص، حکایت از بهبود نسبی توان مالی و امکان سرمایهگذاری در نوسازی و بهروزرسانی شهری دارد.
«تبدیل شنچاله منطقه ۱۸» به «هاب لجستیکی پیشرفته»
وی با اشاره به رویکرد شهرداری تهران در تبدیل تهدیدها به فرصت خبر از تبدیل شن چاله منطقه ۱۸ به یک «هاب لجستیکی پیشرفته» و اظهار داشت: در مجاورت رودخانۀ کن، یک معدن شن و ماسه وجود داشت که برخلاف مجوز ۳۰ متری، به اشتباه تا عمق ۱۰۳ متری برداشت شده بود. دهانۀ این معدن ۸۴ هکتار است و با احتساب عرصههای پیرامونی، وسعت کلی آن به حدود ۳۰۰ هکتار میرسد.
زاکانی افزود: به زودی با همراهی همه دستگاههای مربوطه این پهنه تبدیل به «هاب لجستیکی» تهران میشود. بر این اساس، انبارهای پراکنده و فرسودۀ واقع در مناطق مرکزی و جنوبی شهر، به ویژه در مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۱۶، به این مجتمع مدرن منتقل خواهند شد و مدیریت آنها بر پایۀ «انبارداری نوین» سازماندهی میگردد.
ایجاد تحول در نظام توزیع کالا پایتخت
شهردار تهران تاکید کرد: در وضعیت کنونی، حدود ۳۰ درصد از بار واردشده به تهران، از شهر خارج نمیشود و پایتخت عملاً نقش یک انبار بزرگ را ایفا میکند. با راهاندازی این هاب، نظام توزیع کالا به شکل «مویرگی و هوشمند» متحول خواهد شد. مدل جدید به این صورت است که دیگر نیازی نخواهد بود متقاضیان برای دیدن نمونه به مغازهها مراجعه کنند؛ بلکه کالا پس از انتخاب، مستقیماً درب منزل تحویل داده میشود. این یک تغییر ماهوی در الگوی کسبوکار سنتی است.
وی به مشخصات فنی و قابلیتهای این پروژه اشاره کرد: عرصۀ این محدوده در حال طراحی نهایی است. مساحت آن در تراز سطح زمین به ۶ میلیون متر مربع خواهد رسید و با احداث ۴ طبقه، حدود ۱۰ میلیون متر مربع فضای مفید و قابل بهرهبرداری ایجاد میشود. این مجموعه دارای شش کاربری اصلی تعریفشده خواهد بود و علاوه بر کارکرد لجستیکی، به عنوان «ترمینال غرب و جنوب» برای ساماندهی و انتقال مسافر به مقاصد غرب و جنوب کشور عمل خواهد کرد. دسترسی به این مجتمع از طریق «خط ۱۱ مترو» نیز تأمین شده است.
احداث مرکز داده بزرگ تهران و ورزشگاه ۵۰ هزار نفری در منطقه ۱۸
زاکانی در ادامه به پروژههای جانبی و مکملی اشاره کرد که تحول در منطقۀ جنوب تهران را تکمیل میکنند: در کنار این هاب لجستیکی،یک «مرکز داده بزرگ» نیز در زیرزمین احداث خواهد شد. افزون بر این، با توجه به برنامهریزی برای احداث «سه ورزشگاه بزرگ» جدید در تهران، از جمله یک ورزشگاه ۵۰٫۰۰۰ نفری مدرن در منطقه ۱۸ و نیز ایجاد مجموعههای گسترده برای «تفریحات سالم و شهربازی»، کل چهرۀ مناطق جنوبی تهران دگرگون خواهد شد.
شهردار تهران با توجه به پیامدهای این تحولات برای اصناف، گفت: پیشنهاد مشخص بنده این است که اصناف مرتبط، مانند صنف لوازم ورزشی، حوزۀ فعالیت خود را در مناطق مجاور این قطبهای جدید، نظیر مناطق ۱۵، ۱۸ و ۱۹، متمرکز سازند تا «حوزههای تخصصی و شناسنامهدار» در شهر شکل گیرد. آیندۀ این مناطق با توجه به دسترسی به شبکههای مترو، امکانات ورزشی در مقیاس ملی و فضاهای تفریحی مدرن، به کلی با وضعیت امروزی متفاوت خواهد بود.
ساماندهی محدودههای تاریخی بازار با تشکیل «منطقه تجارت جهانی تهران»
زاکانی در بخش دیگری از جلسه با اشاره به مطالبات نمایندگان اصناف مبنی بر ساماندهی محدودههای تاریخی بازار مانند، «محلۀ امامزاده یحیی(ع)» و «جنوب شرق حرم حضرت عبدالعظیم(ع)» گفت: ساماندهی مناطق تاریخی با سختیها و محدودیتهای خاص میراث فرهنگی روبرو هستند.اما ما با سازمان میراث فرهنگی تفاهم کردهایم تا در مواردی مانند احیای جنوب شرق حرم که به ویرانه تبدیل شده بود، همکاری کنیم. حتی با وزیر محترم صحبت شده تا بازدید میدانی مشترکی داشته باشیم.
وی افزود: هدف ما این است که در این محدودهها، با ایجاد مشوقهای مثبت برای مالکان و ساکنان، بازسازی و نوسازی را تسهیل کنیم. البته حوزه میراث فرهنگی خارج از اختیارات مستقیم شهرداری است، اما در دولت اخیر پیوند خوبی بین دستگاهها ایجاد شده و میتوانیم این همکاریها را عملیاتی کنیم.
شهردار تهران با اشاره به«میدان مرکزی» و «بازار تهران» اعلام کرد: برای بازار تهران باید به سمت کارکردی مبتنی بر «گردشگری و میراث» حرکت کنیم. پیشنهاد میکنم از میدان مولوی در محدوده بازار ، یک محدوده میراثی زیبا تعریف شود. در قسمتهای دیگر مانند منطقه ۱۵ که اکنون با مشکلاتی روبروست، میتوان فعالیتها را منتقل کرد. کل محدوده از میدان راهآهن و بهمن تا تختی، محمدیه، هرندی و شرق آن، میتواند به «منطقه تجارت جهانی تهران» تبدیل شود. این امر باعث میشود بازار تهران بتواند راستههای تخصصی پیدا کند و هویت اقتصادی و فرهنگی نوینی بیابد.
زاکانی در ادامه پشتوانه تحول اقتصادی تهران را «طرح جامع» شهر دانست و گفت: آنچه عرض میکنم خواب و خیال نیست؛ بر اساس طرح جامعی است که سال ۸۶ نوشته شده ولی تاکنون عملیاتی نشده باید تمامی این موارد عملیاتی شود. اکنون امکان و اقتضای عملیاتی شدن آن فراهم است. مشکل اقتصاد کشور این است که دولت بار اقتصاد را به دوش میکشد و نمیتواند آن را به پیش ببرد. باید زمینه را برای مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی سپس با اشاره به توان مالی بخش خصوصی ادامه داد: برآورد شده که نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار اسکناس در دست مردم است. به جای التماس به خارج، باید شرایطی ایجاد کنیم که این سرمایهها در داخل به کار افتد و مردم سود کنند. شهرداری تهران حاضر است با تضمینهای لازم، این بستر را فراهم کند. ما امکانات گستردهای داریم و آمادهایم تا با مشارکت شما، این همکاری بزرگ را محقق کنیم.
شهردار تهران در پایان این بخش از سخنان خود نتیجهگیری کرد: نقطه کلیدی این است که انبارها و کانونهای آسیبپذیر از مرکز شهر منتقل شوند و تهدیدهای موجود به بزرگترین فرصتهای تهران تبدیل گردند. در کنار آن، با احیای بافت تاریخی بازار و ایجاد منطقه تجارت جهانی، هویت نوینی برای پایتخت تعریف خواهد شد. آمادگی کامل داریم تا با همکاری اصناف، این نقشه راه را با سرعت و دقت به پیش ببریم.
همکاری شهرداری تهران با اصناف برای ایجاد ثبات در قیمتها و تأمین کالاهای اساسی
شهردار تهران با بیان ضرورت حمایت از اقشار کمدرآمد و کاهش فشار اقتصادی گفت: هدف ما ارزانسازی و ایجاد ثبات در بازار است. در این مسیر، اصناف و نهادهای مردمی میتوانند با مشارکت در تأمین و توزیع اقلام پایه و اساسی، نقش بسیار مؤثری ایفا نمایند. شهرداری تهران در این زمینه ورود عملیاتی داشته و از همکاری تمامی اصناف، جهت خدمترسانی بهینه به شهروندان استقبال میکند.
وی با اشاره به تعامل مدیریت شهری با دولت افزود: شهرداری تهران در حوزۀ معیشت، تکالیف و کارکردهای حاکمیتی را پیگیری مینماید و آمادۀ همکاری با بخش خصوصی و کلیۀ نهادها است تا ثبات اقتصادی در پایتخت برقرار گردد. مقصود از این ثبات، ایجاد تفاهم و هماهنگی بین ذینفعان است تا داراییها و منابع به گونهای مدیریت شود که نوسانات روزمره و بیثباتی در قیمتها مهار گردد. منطق اقتصادی و سودآوری محترم است، اما نباید به قیمت متضرر شدن عموم مردم تمام شود.
«مشارکت مردمی»؛ کلید تحول مدیریت شهری
شهردار تهران در خاتمه با تشریح برنامه بلندمدت شهرداری گفت: شهرداری تهران برنامهای ۱۰ ساله با افق ۱۴۱۰ دارد. بر همین اساس کلیۀ فعالیتها در چارچوب جدول زمانی مشخصی پیش میرود. محور اصلی این برنامه، مشارکت مردمی است. در بسیاری از پروژهها، ما از طریق مدلهای مشارکتی، از سرمایه و توان مردم بهره میگیریم. این الگو، وابسته به فرآیندهای طولانی اداری یا تملکات پیچیده نیست. مردم به عنوان سرمایهگذار وارد میدان شده و ما به عنوان شریک، پروژه را با هم آغاز میکنیم. این اصل، کلید تحول آتی تهران است.
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