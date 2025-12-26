بعثت کرمانشاه در جم به دنبال شکار ۳ امتیاز؛ مصاف سخت با پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابت‌های هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور (لیگ آزادگان) در حالی بسته می‌شود که تیم فوتبال بعثت کرمانشاه، نماینده غرب کشور در این رقابت‌ها، سفری دشوار به جنوب کشور داشته و باید در شهر جم به میدان برود.

بر اساس برنامه اعلام شده، این دیدار حساس روز شنبه ۶ دی‌ماه رأس ساعت ۱۵:۰۰ در ورزشگاه تختی شهر جم برگزار خواهد شد.

این مسابقه برای نماینده کرمانشاه از اهمیت بالایی برخوردار است. سرخ‌پوشان بعثت که تا پایان هفته شانزدهم با انجام ۱۶ بازی و کسب ۱۹ امتیاز در رده نهم جدول رده‌بندی قرار گرفته‌اند، انگیزه‌های زیادی دارند تا با دست پر از این میدان خارج شده و با روحیه‌ای مضاعف به استقبال تعطیلات نیم‌فصل بروند. پیروزی در این دیدار می‌تواند جایگاه بعثت را در جدول بهبود بخشیده و آن‌ها را به نیمه بالای جدول نزدیک‌تر کند.

در سوی مقابل، تیم پارس جنوبی جم که همواره در خانه حریف سرسختی محسوب می‌شود، وضعیت بهتری در جدول دارد. جمی‌ها با ۲۳ امتیاز در رتبه پنجم قرار دارند و برای رسیدن به جمع مدعیان صعود، حساب ویژه‌ای روی امتیازات خانگی این بازی باز کرده‌اند. همین مسئله کار را برای شاگردان کادر فنی بعثت سخت‌تر خواهد کرد، اما نماینده کرمانشاه نشان داده است که در بازی‌های بزرگ و خارج از خانه نیز می‌تواند حریفان خود را غافلگیر کند.

جدال تاکتیکی دو تیم در ورزشگاه تختی جم، نبردی برای ارتقای جایگاه و کسب ۳ امتیاز حیاتی در هفته پایانی نیم‌فصل اول خواهد بود.