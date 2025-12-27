به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های بعثت کرمانشاه و پارس جنوبی جم عصر روز شنبه در ورزشگاه تختی شهر جم استان بوشهر برگزار شد که در پایان، دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

این مسابقه نخستین دیدار بعثت کرمانشاه با هدایت میلاد میداودی، سرمربی جدید این تیم بود، اما تغییر کادر فنی نتوانست روند نتایج بعثت را تغییر دهد و سریال تساوی‌های این تیم همچنان ادامه یافت.

بعثت کرمانشاه نیم‌فصل نخست لیگ آزادگان را با ثبت ۵ پیروزی، ۸ تساوی و ۴ شکست به پایان رساند و فعلاً در رتبه دهم جدول رده‌بندی قرار گرفته است. البته طبق رأی کمیته انضباطی، سه امتیاز از این تیم کسر شده است.

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، باید دید مسئولان و کادر فنی بعثت کرمانشاه چه برنامه‌ای برای تقویت تیم در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل و بهبود نتایج در ادامه رقابت‌ها خواهند داشت.