مراسم گرامیداشت و ترحیم همسر مکرمه امام خمینی (ره) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی در این مراسم با قرائت فاتحه و تلاوت آیاتی از قرآن، از درگاه خداوند متعال برای همسر گرامی حضرت امام خمینی (ره) علو درجات و رحمت واسعه الهی مسئلت کردند.

در این مراسم که حجت الاسلام حاج سیدحسن خمینی، اعضای خانواده امام راحل و بستگان آن بانوی پرهیزگار و همچنین رؤسای جمهور، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شخصیتهای عالی‌رتبه کشوری و لشکری و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند قاریان و مداحان آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت و مدیحه سرایی کردند.

در این مراسم حجت الاسلام علم الهدی با اشاره به نقش مهم همسر مکرمه امام راحل در دوران نهضت اسلامی گفت: حضور، پایداری و فداکاری آن بانوی بزرگوار از آغاز حرکت سازنده رهبر کبیر انقلاب اسلامی از او شخصیتی برجسته و اسوه ساخت.

حجت الاسلام علم الهدی افزود: همسر گرامی امام از دوران جوانی تا کمال فقهی و مرجعیت منحصر به فرد و رهبری امام امت، همواره یار و همراه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود و حق بزرگی به گردن این امت دارد.



