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۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

با حضور رهبر معظم انقلاب؛

مراسم گرامیداشت و ترحیم همسر مکرمه امام خمینی (ره) برگزار شد

مراسم گرامیداشت و ترحیم همسر مکرمه امام خمینی (ره) برگزار شد

مراسم گرامیداشت و ترحیم مرحومه خانم ثقفی همسر مکرمه حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، عصر روز یکشنبه با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی در این مراسم با قرائت فاتحه و تلاوت آیاتی از قرآن، از درگاه خداوند متعال برای همسر گرامی حضرت امام خمینی (ره) علو درجات و رحمت واسعه الهی مسئلت کردند.

در این مراسم که حجت الاسلام حاج سیدحسن خمینی، اعضای خانواده امام راحل و بستگان آن بانوی پرهیزگار و همچنین رؤسای جمهور، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شخصیتهای عالی‌رتبه کشوری و لشکری و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند قاریان و مداحان آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت و مدیحه سرایی کردند.

در این مراسم حجت الاسلام علم الهدی با اشاره به نقش مهم همسر مکرمه امام راحل در دوران نهضت اسلامی گفت: حضور، پایداری و فداکاری آن بانوی بزرگوار از آغاز حرکت سازنده رهبر کبیر انقلاب اسلامی از او شخصیتی برجسته و اسوه ساخت.

حجت الاسلام علم الهدی افزود: همسر گرامی امام از دوران جوانی تا کمال فقهی و مرجعیت منحصر به فرد و رهبری امام امت، همواره یار و همراه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود و حق بزرگی به گردن این امت دارد.
 

کد مطلب 851715

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