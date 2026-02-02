سرهنگ دادوند: هنرآموزان ارتش وارثان شهدا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین دادوند، فرمانده مرکز آموزش درجه‌داری جوادالائمه (ع) نزاجا در آیین اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی هنرآموزان درجه‌داری ارتش؛ یادبود شهید حجت بابایی که در مرکز آموزش درجه‌داری جوادالائمه (ع) نزاجا برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت ایام الله دهه فجر، اظهار داشت: برنامه‌های تربیتی این دوره مبتنی بر منشور تربیتی درجه‌دار نمونه و با هدف تربیت درجه‌دار مؤمن، انقلابی، متعهد، متخصص و آماده برای خدمت، طراحی شده است.

وی افزود: هنرآموزان در مدت دو هفته، آموزش‌های مشترک خود در حوزه‌های نظامی، عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات و زیست جمعی را در محورهایی مانند شناخت ارتش، آیین‌نامه‌های پادگانی، جنگ‌افزارشناسی و تیراندازی می‌گذرانند.

فرمانده مرکز آموزش درجه‌داری جوادالائمه تأکید کرد: این هنرآموزان که از خوشبین‌ترین جوانان به نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، خود را وارثان شهیدان درجه‌دار ارتش می‌دانند و با ادای سوگند، عهد خود را با آرمان‌های امام و شهدا اعلام می‌کنند.

سرهنگ حسین دادوند با اشاره به جایگاه و اهمیت درجه‌داران جدیدالورود بیان داشت: درجه‌داران نه تنها نیروهای آماده به خدمت هستند، بلکه نماد تعهد، آمادگی و حرفه‌ای‌گری در ارتش به شمار می‌آیند و نقش مؤثری در حفظ امنیت و اقتدار ملی ایفا خواهند کرد.