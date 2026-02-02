خسارت بیش از ۵۰ میلیارد تومانی به مراکز کانون پرورش فکری در حوادث اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کمیته ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رئیس کمیته کودکان و نوجوانان ستاد دهه فجر برگزار شد.
حامد علامتی در نشست کمیتههای تخصصی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی درباره برنامههای پیشبینیشده در این ایام گفت: نمایشگاههای فرهنگی و هنری ویژه کودک و نوجوان در حال برگزاری است و موضوع قصهگویی در مدارس و فضاهای عمومی با محوریت محافل کودک و نوجوان دنبال میشود.
وی با بیان اینکه در این برنامهها، قصهگوها به روایت قصههای انقلاب اسلامی میپردازند افزود: تولید و انتشار مجموعه «فرزندان ایرانی» انجام شده و برنامههای متنوع دیگری از جمله شادپیمایی با مشارکت نهادهای مردمی، مراکز هلال احمر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.
علامتی با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار برنامه اختصاصی در حوزه کودک و نوجوان در سراسر کشور در حال اجراست، ادامه داد: اوج برنامهها حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهد بود. برای این روز برنامههای جدایی طراحی شده و کودکان و نوجوانان خود میداندار راهپیمایی خواهند بود.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه در سراسر کشور غرفههای کودک و نوجوان طراحی شده و در تهران ۲۲ غرفه به همراه چهار تماشاخانه سیار کانون در مسیر راهپیمایی مستقر خواهد شد گفت: در مراکز استانها و شهرها، برنامههای اردویی، بازدیدی و تبیینی در حال اجراست.
وی به اجرای «پویش پرچم» بهعنوان نماد ملی در تمامی مراکز فعال حوزه کودک و نوجوان اشاره کرد و افزود: در این پویش، برنامههای هنری متنوعی با محوریت کودکان و نوجوانان و با مشارکت هنرمندان متعهد این حوزه اجرا میشود. «پویش ایرانجان» هم با هدف شناخت اقوام ایرانی طراحی و اجرا شده است.
علامتی با بیان اینکه ایام دهه فجر با ولادت حضرت قائم یکی شده است افزود: برنامههایی در حوزه مهدویت نیز پیشبینی شده است، چرا که یکی از مفاهیم فجر انقلاب، انتظار فرج موعود است.
وی درباره رویکرد کمیته کودک و نوجوان گفت: دبیرخانه کمیته بهصورت دائمی فعال است و برنامهها بهطور مستمر پایش و رصد میشود تا آثار ماندگاری برای آینده داشته باشد. اهدای کتاب و اسباببازی از جمله برنامههاست که بخشی از آن پیش از دهه فجر و بخشی در جریان این ایام به دست مخاطبان میرسد.
علامتی با بیان اینکه در این ایام دشمن با نیتی شوم و رویکردی داعشگونه وارد میدان شد و هر آنچه در توان داشت به کار گرفت گفت: خسارتهایی به برخی مراکز کانون وارد آمد. حداقل دو مرکز کانون در نیشابورِ خراسان رضوی و هرمزگان دچار آسیبدیدگی صددرصدی شد و در کل، در ۱۸ استان، آسیبهای کلی و جزئی از شکستن شیشهها تا تخریب بخشهایی از مراکز گزارش شده است.
وی با بیان اینکه این حملات، حمله به مراکز فرهنگی کودک و نوجوان بود که هیچ ماهیت نظامی ندارند، به سوختن ۱۶ هزار کتاب اشاره کرد و گفت: کتاب، اسباببازی و نقاشیهای کودکان در این حملات از بین رفت که نشاندهنده ماهیت خشن و ضدفرهنگی این اقدامات است. این حمله مستقیم به حوزه کودک و فرهنگ بود.
علامتی با بیان اینکه بیش از ۵۰ میلیارد تومان خسارت برآورد شده، افزود: با وجود این خسارات در سریعترین زمان ممکن بازسازی مراکز را آغاز میکنیم. بازسازی مرکز نیشابور که بهطور کامل تخریب شده، در ایام دهه فجر آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این مدت اتفاقات ارزشمندی از تولید نماهنگهای اثرگذار تا همدردی مردم ایجاد شد اظهار کرد: برخی مربیان فیش حقوقی خود را اهدا کردند و خیران نیز برای ساخت و تجهیز مراکز کودک و نوجوان اعلام آمادگی کردند.
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