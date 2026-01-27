به گزارش خبرگزاری مهر، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری به مناسبت ایامالله دهه مبارک فجر، تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ با اجرای برنامههای نمایشی و فرهنگی، میهمان کودکان و نوجوانان استان هرمزگان در شهرها، روستاها و جزایر خلیج فارس خواهد شد.
این سفر فرهنگی از ۷ بهمن در حاجیآباد در شمال استان هرمزگان آغاز میشود و در ادامه به فارغان و فین میرسد. تماشاخانه سیار سپس وارد بندرعباس میشود و در رویداد ملی «ایران جان»، آبشورک و پیامبر اعظم(ص) برنامه اجرا میکند.
در ادامه این مسیر، شهرها و مناطق سیدیچ و شمسی در بندر جاسک، سیریک و میناب میزبان تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری خواهند بود.
چهار اجرا در امتداد طرح نماد در ناحیه یک بندرعباس
تماشاخانه سیار کانون در امتداد اجرای طرح نماد(نظام مراقبت آسیبهای اجتماعی دانشآموزان) نیز چهار اجرای ویژه در ناحیه یک بندرعباس خواهد داشت.
بر اساس آسیبشناسیهای انجامشده، این منطقه بهعنوان محور اجرای طرح نماد انتخاب شده و کانون پرورش فکری استان هرمزگان نیز با اجرای مستمر فعالیتهای فرهنگی و هنری خود، نقش موثری در پیشبرد این طرح ایفا کرده است.
در ادامه این سفر، تماشاخانه سیار کانون به دیرستان، بندر شناس و در روزهای ۱۵ و ۱۶ بهمن بندر لنگه میرسد.
بر اساس این خبر پیشبینی شده است که در این سفر فرهنگی، بین ۲۵ تا ۳۰ اجرای نمایشی برای کودکان و نوجوانان استان هرمزگان برگزار شود.
نمایش «لاکپشت و خرپوش» به کارگردانی سعید صادقی، اثر نمایشی این دوره از حضور تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان هرمزگان است که برای مخاطبان اجرا خواهد شد.
یادآوری میشود اجرای زنده برنامههای تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را نیز سعید صادقی بر عهده دارد.
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