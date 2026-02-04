https://mehrnews.com/x3bjcY ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴ کد مطلب 6740095 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴ جشن ولادت امام زمان(عج) در سرزمین نخل و آفتاب ایرانشهر - جشن ولادت امام زمان(عج) و نیمه شعبان با حضور پرشور مردم در شهر ایرانشهر برگزار شد. دریافت 29 MB کد مطلب 6740095 کپی شد مطالب مرتبط ایرانشهر قطب برتر کشاورزی در جنوب سیستان و بلوچستان واگذاری زمین به ۱۳۱۹ متقاضی طرح جوانی جمعیت در شمال سیستان و بلوچستان گلبانگ «الله اکبر» همراه با نورافشانی در شهر «ایرانشهر» زلزله های ایرانشهر خسارت جانی نداشته است خلاقیت یک نوجوان بلوچ در ایجاد روشنایی دستگیری ۵ سارق با هفت فقره سرقت در شهرستان ایرانشهر بازدید مدیرکل کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از «خبرگزاری مهر» ۲۴ جشن مردمی «نیمه شعبان» در محلات سیستان و بلوچستان برگزار شد برچسبها ایرانشهر ولادت امام زمان سرزمین نخل و آفتاب
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