  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴

جشن ولادت امام زمان(عج) در سرزمین نخل و آفتاب

جشن ولادت امام زمان(عج) در سرزمین نخل و آفتاب

ایرانشهر - جشن ولادت امام زمان(عج) و نیمه شعبان با حضور پرشور مردم در شهر ایرانشهر برگزار شد.

دریافت 29 MB
کد مطلب 6740095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چه حضور پر شوری

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها