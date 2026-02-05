به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم «زنده شور» ۱۵ بهمن در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر با حضور کاظم دانشی کارگردان فیلم در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

دانشی در ابتدای نشست گفت: نمایش فیلمم در جشنواره را به دوست عزیز و همکارم جواد گنجی تقدیم می‌کنم. روح همه عزیزان از دست رفته شاد. امیدوارم هرچه زودتر این روزهای تلخ را سپری کنیم و با آرامش کنار هم‌ زندگی کنیم.

وی درباره روند ساخت فیلم توضیح داد: ما فیلمنامه را به صورت مشترک با آقای داودی نوشتیم که فیلمنامه «اردوبهشت» را هم باهم نوشته بودیم. این ۲ فیلمنامه هر ۲ فضای دادگاهی دارد و از همان ابتدا هدف ما در داستان زنده نگه داشتن جان آدم‌ها بود. هرگز فکر نمی‌کردم زمانی که فیلم را به جشنواره می‌فرستیم در کشورمان به جایی برسیم که درباره اعداد و ارقام کشته شدن آدم‌ها صحبت کنیم. هر چند معتقدم که عده‌ای قصد دارند با این اتفاق حمله به کشورمان ایران را عادی‌سازی کنند.

دانشی در ادامه شماره موبایلش را اعلام کرد و گفت که می‌داند این حرف‌هایش تبعات خواهد داشت.

وی بیان کرد: اکنون برخی ما را محکوم می‌کنند در حالی جرات ساخت یک تیزر درباره این موضوعات را هم ندارند. این افراد اکنون نمی‌توانند برای ما تعیین تکلیف کنند که چرا در جشنواره حضور دارید. من همه فیلم‌هایم‌ را چه «بی بدن» و چه «علفزار» برای مردم ساختم.

این کارگردان درباره نقش ایرانسل در این پروژه گفت: ایرانسل در فیلم «زنده شور» سهمی ندارد و در فیلم «اردوبهشت» سرمایه‌گذاری کرده است. «زنده شور» صد در صد در بخش خصوصی ساخته شده است.

وی در پاسخ به اینکه چرا مخاطب با محکومان همذات‌پنداری می‌کند، گفت: فیلم من درباره بخشش است و دوست دارم فرهنگ بخشش در جامعه رواج پیدا کند.

دانشی در ادامه تصریح کرد: من مستندساز بودم و درباره اعدام چندین مستند دارم. نزدیک به ۲۰۰ اعدام را از نزدیک دیده و فیلمبرداری کرده‌ام.

وی در درباره اینکه علی رغم حمایت‌هایش از دولت، فیلمش ضد سیستم نظام است، گفت: اینکه من از خودشان پرونده بگیرم و علیه سیستم فیلم بسازم درست نیست. هر چند دسترسی ویژه‌ای هم به چیزی ندارم.

دانشی درباره اینکه فیلمش قصه منسجمی ندارد، گفت: این فیلم روایت پنج اعدامی است که هر کدام خودشان می‌توانستند یک‌ فیلم جداگانه باشند. فیلم من قصه کمی ندارد.

این کارگردان درباره نمایش فساد در سیستم قضایی گفت: بحث فیلم من فساد در سیستم قضایی نیست و تمام سیستم قضایی را فاسد نشان ندادم.

کارگردان «زنده شور» درباره سیاه‌نمایی در فیلمش بیان کرد: فیلم کارگاهی و جنایی در هر جای دنیا تلخ است و نمی‌توان به آن سیاه‌نمایی گفت. در پایان فیلم سه آدم نجات پیدا می‌کنند این نقطه مثبت نیست؟

وی در پاسخ به این پرسش که پرداختن به موضوعات قضایی دغدغه شخصی خودش است یا سفارش ارگان‌ها، گفت: قطعا دغدغه شخصی من پرداختن به این موضوعات است و نهادهای سینمایی پیشنهادهای مختلفی به من داشته‌اند اما هیچوقت نشد که در مقام کارگردان یک فیلم ارگانی بسازم.

دانشی تصریح کرد: من «بی بدن» و «علفزار» را به جشنواره‌های خارجی ندادم زیرا عقیده دارم که این نوع آثار بسیار مصرف داخلی دارند دوست دارم فیلم‌هایم در ایران دیده و نقد شوند.

وی درباره جزئیات پرونده‌های این فیلم گفت: همه پرونده‌ها واقعی هستند اما ما اجرای حکم قصاص این افراد را در فیلم در یک شب برگزار کردیم.

دانشی تاکید کرد: ما ۱۰ تا ۱۵ نفر سوپراستار داریم که درآمد خوبی دارند اما میانگین حقوق خانواده بزرگ سینما ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است. ما نباید مدام تهیه‌کنندگان و فیلمسازان را تحت فشار قرار دهیم که فیلمشان را به جشنواره‌ها ندهند.

وی گفت که احتمال دارد فیلمش در اکران عمومی کوتاه‌تر شود.

دانشی درباره دستگیری بازیگران و شایعه نقش او در آن ماجرا گفت: من اختلاف مالی با آقای شادمان دارم که قبل از آن ماجراها در دادگاه مطرح شده بود. ماجرای تولد در همان زمان مطرح شد و برخی شیطنت کردند و نام من را آوردند. در همان زمان ستاره پسیانی نیز در همان مهمانی بود که در فیلم «اردوبهشت» ما بازی می‌کرد و این منطقی نیست که من بازیگر خودم را به دردسر بیاندازم. آقای اسعدیان نیز رسما در نشست خبری اعلام کردند که من در آن ماجرا نقشی نداشتم.