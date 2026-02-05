به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدحسن خمینی روز پنجشنبه در آیین تجدید میثاق اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد: ما دورههای دیگری را مثل دوره جنگ را هم طی کردهایم آن هم همین گونه بود ولی وقتی همه با هم شدیم از آن منزلگاه عبور کردیم.
وی اظهار کرد: بحث اکثریت و اقلیت نیست. باید وجهه حکومت به سمت توجه به عموم مردم باشد. عموم به معنای اکثریت و اقلیت نیست، به معنای متن جامعه است. متن جامعه احیانا من را هم نپسندند. سیاستها باید به گونهای ترتیب داده شود، اعمال باید به گونهای اجرا شود که بیشتر نفع را عموم ببرند.
تولیت حرم مطهر امام راحل با بیان اینکه فرق بزرگی بین انقلاب و شورش است، افزود: انقلاب محتاج ایثار است، در شورش، گروهی که شورشی هستند میریزند که چیزی را غارت کنند اما در انقلاب من کشته میشوم که تو راه مرا ادامه بدهی، آرمانی پیروز شود؛ در شورشها کسی ایثار نمیکند، غارت میکنند و هر چه بیشتر دستشان بیاید، میبرند.
حجت الاسلام سید حسن خمینی ادامه داد: براساس تعالیم نهج البلاغه اگر غضب عامه مردم را دیدید، رضایت خاصه را هم با خود میبرد اما اگر رضایت عامه پدید آمد ناراحتی خاصه هم بخشیده یا به تعبیری بی ارزش میشود.
وی با بیان اینکه توجه به رضایت تودههای مردم منظور این فرازهای نهجالبلاغه است، افزود: یکی از علل از بین رفتن رضایت مردم که وفاداری را هم از بین می برد عدم توجه به رضایت تودههاست.
تولیت حرم مطهر امام راحل خاطرنشان کرد: بسیاری از جمهوری اسلامی منتفع شدهاند، اما در روز مبادا پای اصل جمهوری اسلامی نایستادند.
حجت الاسلام سید حسن خمینی یادآور شد: امام گفته بودند که مردم کوچه و بازار انقلاب کردند، پا به برهنهها، فقرا، روزهای مبادا مثل ۲۲ دی هم همینها پای انقلاب ایستادند.
وی تاکید کرد: ناراحتی عامه رضایت خاصه را میبرد، اما از آن طرف تر رضایت عامه که پدید آمد یعنی اگر مردم راضی باشند و در بین خاصه آن رضایتمندی نباشند، رضایت عامه مهمتر است.
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