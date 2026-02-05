بازدید مدیرکل کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از «خبرگزاری مهر»

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌نظر شه‌بخش، صبح پنجشنبه همزمان با ایام الله دهه فجر، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر مرکز استانی سیستان و بلوچستان، ضمن بازدید از این دفتر، با خبرنگاران مهر به گفت و گو پرداخت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان به پاسخگویی مدیران دستگاه های تابعه و زیر مجموعه این اداره کل به رسانه ها و شفاف سازی فعالیت ها و خدمات تاکید کرد.

همچنین در این دیدار گزارش هایی از اقدامات صورت گرفته یا در دست اقدام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در راستای اشتغالزایی جوانان و فرهنگ کار توسط شه بخش ارائه شد که به مرور منتشر می شود.