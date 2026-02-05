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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

بازدید مدیرکل کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از «خبرگزاری مهر»

بازدید مدیرکل کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از «خبرگزاری مهر»

زاهدان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان همزمان با ایام الله دهه فجر، ضمن حضور در دفتر خبرگزاری مهر، از ظرفیت های این مرکز استانی بازدید و با خبرنگاران گفت و گو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌نظر شه‌بخش، صبح پنجشنبه همزمان با ایام الله دهه فجر، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر مرکز استانی سیستان و بلوچستان، ضمن بازدید از این دفتر، با خبرنگاران مهر به گفت و گو پرداخت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان به پاسخگویی مدیران دستگاه های تابعه و زیر مجموعه این اداره کل به رسانه ها و شفاف سازی فعالیت ها و خدمات تاکید کرد.

بازدید مدیرکل کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از «خبرگزاری مهر»

همچنین در این دیدار گزارش هایی از اقدامات صورت گرفته یا در دست اقدام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در راستای اشتغالزایی جوانان و فرهنگ کار توسط شه بخش ارائه شد که به مرور منتشر می شود.

کد مطلب 6740279

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