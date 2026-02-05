به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین انصاریان در سخنانی با استناد به روایتی از ابراهیم بن مهزیار، به تبیین برخی آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی در جامعه شیعه پرداخت و گفت: بر اساس این روایت، سه عیب بزرگ سبب می‌شود شیعیان از درک حضور و ارتباط حقیقی با امام عصر(عج) محروم شوند.

وی با بیان اینکه ابراهیم بن مهزیار پس از بیست سال انتظار به محضر حضرت ولی‌عصر(عج) شرفیاب شد، افزود: در این دیدار، هنگامی که از امام پرسیده می‌شود چرا دیده نمی‌شوند، حضرت در پاسخ به سه عامل بازدارنده در میان برخی از شیعیان اشاره می‌فرمایند.

انصاریان نخستین عامل را کثرت اموال و دلبستگی افراطی به جمع‌آوری ثروت دانست و تصریح کرد: زمانی که همه فکر و دغدغه انسان معطوف به افزایش دارایی‌ها و حساب‌های مالی شود، دل به‌تدریج از خدا، دین و امام فاصله می‌گیرد.

این استاد اخلاق دومین مانع را تفرقه و سرگردان کردن مؤمنان ضعیف عنوان کرد و گفت: اختلاف‌ها و چنددستگی‌ها موجب می‌شود شیعیان ضعیف دچار تحیّر شوند و ندانند حق با کدام جریان است و چه مسیری را باید انتخاب کنند؛ این سرگردانی، آنان را نسبت به مرجعیت و رهبری دینی دچار تردید می‌کند و در نهایت به سستی و رها شدن دین می‌انجامد.

وی سومین عامل را قطع پیوندهای محبت و خویشاوندی برشمرد و اظهار داشت: گسسته شدن رشته‌های الفت و مهربانی میان مؤمنان و بروز کدورت‌ها و دشمنی‌ها، جامعه ایمانی را از مسیر صحیح خود دور می‌کند.

انصاریان با اشاره به هشدار صریح امام عصر(عج) در پایان این روایت، خاطرنشان کرد: حضرت می‌فرمایند شما رشته‌های محبت را بریده‌اید؛ با چنین دل‌ها و چنین نگاهی، چرا باید مرا ببینید؟ من دوست ندارم با این چشم‌ها مرا مشاهده کنند.

در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان می شود: