۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

۴ کشته و ۲۶ زخمی در تصادف رانندگی در یانگون میانمار

پلیس محلی منطقه یانگون در میانمار روز پنجشنبه اعلام کرد که در یک تصادف جاده‌ای در شهرستان هلگو، منطقه یانگون، ۴ نفر کشته و ۲۶ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس اعلام کرد که این تصادف در جاده اصلی شماره ۲ در شهرستان هلگو زمانی رخ داد که یک کامیون حامل کارگران کارخانه کنترل خود را از دست داد، به لاین مخالف منحرف شد و با یک مینی‌بوس برخورد کرد.

به گفته پلیس، راننده کامیون و سه سرنشین زن کامیون جان باختند.

یکی از مقامات یک سازمان امداد و نجات محلی که در انتقال متوفیان و مجروحان نقش داشت، گفت که راننده و یک زن در دم جان باختند، در حالی که دو زن دیگر بعداً در بیمارستان جان باختند.

او افزود که در میان مجروحان، حال ۱۰ نفر وخیم است.

