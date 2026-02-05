۴ کشته و ۲۶ زخمی در تصادف رانندگی در یانگون میانمار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس اعلام کرد که این تصادف در جاده اصلی شماره ۲ در شهرستان هلگو زمانی رخ داد که یک کامیون حامل کارگران کارخانه کنترل خود را از دست داد، به لاین مخالف منحرف شد و با یک مینی‌بوس برخورد کرد.

به گفته پلیس، راننده کامیون و سه سرنشین زن کامیون جان باختند.

یکی از مقامات یک سازمان امداد و نجات محلی که در انتقال متوفیان و مجروحان نقش داشت، گفت که راننده و یک زن در دم جان باختند، در حالی که دو زن دیگر بعداً در بیمارستان جان باختند.

او افزود که در میان مجروحان، حال ۱۰ نفر وخیم است.