بیشترین میزان باند برفروبی در گلستان به شهرستان آزادشهر اختصاص داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی با اشاره به وضعیت راههای استان در روز ۱۵ بهمن گفت: محور خوش ییلاق آزادشهر، یکی از مهمترین مسیرهای برفگیر استان، طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارش ۲۵ سانتیمتری برف بوده است.
وی افزود: شهرستان گرگان با امدادرسانی به حدود ۱۰۰ خودرو، بیشترین کمکرسانی را به رانندگان خودروهای گرفتار در راه انجام داده است.
مصدقی همچنین اظهار کرد: در سایر شهرستانها، محورهای کوهستانی گرگان با ۱۸۰ کیلومتر باند برفروبی، کردکوی با ۳۰ کیلومتر و گالیکش با ۱۵ کیلومتر برفروبی انجام شده و در ردههای بعدی قرار دارند.
وی ادامه داد: در عملیات برفروبی ۱۵ بهمن، ۱۸۵ تن شن و نمک مصرف شده و ۷۰ نیرو با ۴۸ ناوگان فعال، شش مسیر روستایی را بازگشایی کرده و ۱۵۰ مورد امدادرسانی به خودروها انجام شد.مصدقی یادآور شد: استان گلستان دارای پنج هزار و ۲۷۱ کیلومتر راه است که یکهزار و ۸۰۰ کیلومتر آن مناطق برفگیر به شمار میروند.
نظر شما