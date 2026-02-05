به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاهآباد امروز پنجشنبه در جریان سفر به ازنا و گلزار شهدای این شهرستان، اظهار داشت: طی یک سال گذشته در شهرستان ازنا کارهای بزرگی صورتگرفته که در حد شأن و منزلت مردم این شهرستان است.
وی گفت: برخی از این طرحها از جمله سد «کمندان» و شبکههای آبیاری پاییندست سد بوده که با حضور رئیسجمهور برای بحث شرب و کشاورزی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
معاون استاندار لرستان، ادامه داد: کارخانه سیمان این شهرستان نیز یک طرح بزرگ است که طی سالهای اخیر و بهویژه سال گذشته مشکلات آن رفع شده و ارزش فعلی آنها بالاتر از ۱۹ یا ۱۹ همت است.
امیدی شاهآباد تصریح کرد: این طرحها مانند زنجیره مهم و مؤثری در صنعت و کشاورزی شهرستان ازنا هستند که نقش مؤثری در اقتصاد منطقه دارند.
وی گفت: در این شهرستان در دهه فجر نیز چند پروژه اقتصادی کلنگزنی خواهد شد و تا سال آینده مورداستفاده قرار خواهند گرفت.
بنابراین گزارش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان، فرماندار ازنا، امامجمعه شهرستان ازنا، مدیرکل جذب سرمایهگذار گذاری و اشتغال استان، فرمانده سپاه ناحیه ازنا و... با حضور در گلزار شهدای گمنام ازنا با مقام شامخ شهدای انقلاب و شهرستان تجدید میثاق کردند.
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