ورود سامانه بارشی به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: از اواخر وقت روز جمعه و در طول روز شنبه، سامانه بارشی از سمت غرب و شمال‌غرب وارد کشور می‌شود.

این سامانه بارشی نواحی شمال‌غرب، بخش‌هایی از غرب و جنوب‌غرب، مناطق جنوبی و همچنین نواحی مرکزی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، به‌تدریج از بعدازظهر روز شنبه، بارش‌ها به سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و تا حدودی به بخش‌هایی از شرق کشور نیز گسترش می‌یابد.

در همین راستا، مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از آماده‌باش کامل تیم‌های واکنش سریع و پایگاه‌های امدادونجات در استان‌های تحت تأثیر به‌صورت ۲۴ ساعته برای پاسخ‌گویی به حوادث احتمالی در آمادگی کامل قرار دارند.

این مرکز همچنین به هموطنان توصیه کرد از تردد غیرضروری در محورهای برفگیر و کوهستانی خودداری شود و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

گفتی است، شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر بدون نیاز به سیم‌کارت در دسترس است و هموطنان گرامی می‌توانند در صورت بروز هرگونه حادثه با این شماره تماس بگیرند و از خدمات امدادی بهرمند شوند.

