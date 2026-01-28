به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات اعلام کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، از بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) سامانه‌ای بارشی از غرب وارد کشور شده و موجب بارندگی در شمال‌غرب، غرب، جنوب‌غرب و ارتفاعات البرز، به ویژه استان‌های البرز، قزوین و تهران خواهد شد. این سامانه فردا در اکثر مناطق کشور فعال بوده و در مناطق کوهستانی و سردسیر، بارش برف همراه با احتمال کولاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین، در مناطق جنوبی رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و گردوخاک نیز دور از انتظار نیست. هلال احمر از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی و پرهیز از سفرهای غیرضروری، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر به شهروندان در این مناطق توصیه کرد از تردد غیرضروری در محورهای برفگیر و کوهستانی خودداری شود و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به امدادرسانی با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.

گفتی است:تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر متشکل از واکنش سریع، کوهستان و پایگاه‌های امدادونجات در مناطق مذکور در حالت حالت آماده‌باش کامل قراردارند که در صورت لزوم به هموطنان خدمات امدادی ارائه دهند.