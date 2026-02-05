به گزارش خبرنگار مهر، طاها نجفی نژاد عصر پنجشنبه در جشن قرآنی ویژه دهه مبارک فجر با محوریت آموزه‌های قرآنی و مهدوی که در تالار اندیشه مشگین شهر برگزار شد، اظهار کرد: باور به وعده الهی و اعتقاد راسخ به تحقق ظهور، از مهم ترین مؤلفه‌های جامعه منتظر است.

وی افزود: همه ادیان در نهایت در برابر دین الهی خضوع خواهند داشت و این وعده‌ای است که در آموزه‌های دینی و قرآنی به آن تصریح شده است.

مدیر بنیاد مهدویت در استان اردبیل گفت: نقش انسان‌ها در مسیر ظهور امام زمان(عج) نقشی انکارناپذیر است و هر فرد می‌تواند با اصلاح رفتار، تقویت ایمان و انجام وظایف دینی و اجتماعی، در تعجیل فرج سهیم باشد.

وی با بیان اینکه ظهور امام زمان(عج) با تلاش و آمادگی جامعه مؤمن نزدیک‌تر می‌شود، تصریح کرد: انتظار واقعی، انتظاری پویا و همراه با عمل است، نه صرفاً یک باور ذهنی است.

نجفی نژاد با اشاره به دوره های مهدویت که برای جوانان و نوجوانان برگزار شده است، افزود: دوره‌های آموزشی مهدویت ویژه جوانان و نوجوانان با هدف تعمیق معرفت دینی، تبیین فرهنگ انتظار و پاسخگویی به شبهات اعتقادی برگزار شده است و در این دوره‌ها، مفاهیم بنیادین مهدویت، نقش نسل جوان در زمینه‌سازی ظهور و اهمیت انتظار آگاهانه و مسئولانه مورد تأکید است .

وی در پایان با اشاره به تقارن دهه فجر و نیمه شعبان گفت: در ایام نیمه شعبان، یاد و نام امام زمان(عج) بیش از پیش در دل‌ها زنده می‌شود و این فرصت ارزشمندی است تا با تمسک به قرآن و سیره اهل‌بیت(ع)، روحیه امید، ایمان و مسئولیت‌پذیری در جامعه تقویت شود.