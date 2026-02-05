۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۲۵

باور به وعده الهی از مؤلفه‌های جامعه منتظر است

اردبیل- مدیر بنیاد مهدویت استان اردبیل گفت:باور به وعده الهی و اعتقاد راسخ به تحقق ظهور، از مهم ترین مؤلفه‌های جامعه منتظر است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاها نجفی نژاد عصر پنجشنبه در جشن قرآنی ویژه دهه مبارک فجر با محوریت آموزه‌های قرآنی و مهدوی که در تالار اندیشه مشگین شهر برگزار شد، اظهار کرد: باور به وعده الهی و اعتقاد راسخ به تحقق ظهور، از مهم ترین مؤلفه‌های جامعه منتظر است.

وی افزود: همه ادیان در نهایت در برابر دین الهی خضوع خواهند داشت و این وعده‌ای است که در آموزه‌های دینی و قرآنی به آن تصریح شده است.

مدیر بنیاد مهدویت در استان اردبیل گفت: نقش انسان‌ها در مسیر ظهور امام زمان(عج) نقشی انکارناپذیر است و هر فرد می‌تواند با اصلاح رفتار، تقویت ایمان و انجام وظایف دینی و اجتماعی، در تعجیل فرج سهیم باشد.

وی با بیان اینکه ظهور امام زمان(عج) با تلاش و آمادگی جامعه مؤمن نزدیک‌تر می‌شود، تصریح کرد: انتظار واقعی، انتظاری پویا و همراه با عمل است، نه صرفاً یک باور ذهنی است.

نجفی نژاد با اشاره به دوره های مهدویت که برای جوانان و نوجوانان برگزار شده است، افزود: دوره‌های آموزشی مهدویت ویژه جوانان و نوجوانان با هدف تعمیق معرفت دینی، تبیین فرهنگ انتظار و پاسخگویی به شبهات اعتقادی برگزار شده است و در این دوره‌ها، مفاهیم بنیادین مهدویت، نقش نسل جوان در زمینه‌سازی ظهور و اهمیت انتظار آگاهانه و مسئولانه مورد تأکید است .

وی در پایان با اشاره به تقارن دهه فجر و نیمه شعبان گفت: در ایام نیمه شعبان، یاد و نام امام زمان(عج) بیش از پیش در دل‌ها زنده می‌شود و این فرصت ارزشمندی است تا با تمسک به قرآن و سیره اهل‌بیت(ع)، روحیه امید، ایمان و مسئولیت‌پذیری در جامعه تقویت شود.

کد مطلب 6740497

