به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامهها با حضور شخصیتهای محبوب کودکان در شبکه پویا و حضور گسترده خانوادهها در روزهای ۱۵،۱۶و۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. مسابقات فیفا (بازی های رایانه ای فوتبالی) ، اجرای بازیهای رومیزی، اجرای قصهگویی و نمایش کودک و برنامه قصهگویی و بازی کودکان، مسابقات هوش مصنوعی از جمله مهمترین برنامههای باغ کتاب در این روزها بود.
همچنین تخفیفات ویژه در حوزه محصولات فرهنگی و کتابهای کودک و نوجوان در باغ کتاب تهران با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی به کودکان و نوجوانان و خانواده هایشان در این روزها ارائه شد.
مجموعه باغ کتاب تهران یکی از بزرگترین و پیشرفتهترین مجموعههای فرهنگی ایران است که در شمال شرقی پایتخت (منطقه عباسآباد، کنار بزرگراه شهید حقانی) قرار دارد. این مجموعه ترکیبی از فروشگاههای بزرگ کتاب، فضاهای علمی، آموزشی، تفریحی و فرهنگی به ویژه برای کودکان و نوجوانان است. باغ کتاب در طول سال به مناسبتهای مختلف میزبان جشنها و برنامههای مختلف فرهنگی هنری و علمی است.
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