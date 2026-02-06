روایت هولناک و تکان دهنده از جنایات اشغالگران در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، محمد ابوسلمیه، مدیر مجتمع پزشکی شفا در غزه، اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰ هزار نفر همچنان زیر آوار در نوار غزه مفقود هستند. علاوه بر این، سرنوشت نزدیک به ۵ هزار نفر دیگر نیز همچنان نامشخص است.

ابوسلمیه گفت: ۶۶ صندوق از سوی نیروهای اشغالگران تحویل داده شده که به گفته او، تنها حاوی جمجمه شهدا بوده است. اجساد زنانی نیز تحویل داده شده است که مشخص نیست از کجا آنها را ربوده بودند.

مدیر مجتمع پزشکی شفا تصریح کرد: برخی از پیکرهای تحویل ‌گرفته ‌شده دچار قطع عضو بوده‌ اند و در مواردی شکم آنها باز شده و دوباره بخیه زده شده است. مواردی از برداشت اعضای بدن برخی از بازداشت ‌شدگان به شهادت رسیده در غزه وجود دارد.

ابوسلمیه در ادامه گفت: اشغالگران از هویت اجساد تحویل ‌داده ‌شده اطلاع دارند؛ اما از ارائه اطلاعات مربوط به آنها خودداری می ‌کنند.