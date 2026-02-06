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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

زندیه وکیلی: دیدار با ایثارگران افتخار و روحیه بخش مسئولان است

زندیه وکیلی: دیدار با ایثارگران افتخار و روحیه بخش مسئولان است

اراک- استاندار مرکزی گفت:دیدار با پیشکسوتان انقلاب،جانبازان و ایثارگران ضرورتی برای تقویت روحیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر جمعه در دیدار با جانباز دوران هشت سال دفاع مقدس رضا محمدی اظهار کرد: در ایام‌الله دهه فجر هر ساله، در کنار افتتاح پروژه‌های عمرانی، دیدار با پیشکسوتان، جانبازان و زحمت‌کشان انقلاب اسلامی را وظیفه خود می‌دانیم.

وی افزود: جانبازان هم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشتند و هم پس از انقلاب، به‌عنوان رزمنده دفاع مقدس، در مسیر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی مجاهدت کرده‌اند .

استاندار مرکزی با بیان اینکه این دیدارها موجب تقویت روحیه مسئولان می‌شود، تصریح کرد: دهه فجر، فرصت مناسبی برای قدردانی از این مجاهدت‌ها و قدرشناسی ملت از کسانی است که از جان خود برای انقلاب مایه گذاشتند.

زندیه‌وکیلی با اشاره به صبر و تحمل جانبازان در برابر سختی‌ها و بیماری‌ها گفت: این رنج‌ها و بیماری‌ها، بی‌تردید اجر و پاداش الهی دارد و صبر بر آن‌ها در پیشگاه خداوند جایگاه بالایی دارد، دعای این افراد، به‌ویژه در شرایط سخت بیماری و رنج، بسیار اثرگذار است و ما خود را محتاج دعای خیر ایشان می‌دانیم.

وی ادامه داد: بیماری‌هایی که امروز با آن مواجه هستند، بی‌شک ریشه در سال‌های مبارزه، زندان و سختی‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس دارد و به همین دلیل، دعای جانبازان برای ما بسیار راهگشا است.

خدمت بی‌منت ادامه‌دهنده راه ایثارگران و جانبازان است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز گفت: برای مسئولان نظام افتخار است که تداوم بخش مسیر این دلاورمردان در خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم باشیم.

نادرقلی ابراهیمی افزود: حضور در محضر جانبازان و ایثارگران، مایه افتخار ماست، به‌ویژه آنکه در دهه مبارک فجر، با قدرت و صلابت، آغاز چهل‌وهشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را گرامی می‌داریم و با همان روحیه انقلابی، در برابر زورگویان و چپاولگران عالم که امروز دنیا را به میدان زور تبدیل کرده‌اند، با اقتدار خواهیم ایستاد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف ما، به‌ویژه در ایام دهه فجر، تبیین شرایط قبل از انقلاب، دوران ستم‌شاهی، سال‌های دفاع مقدس و همچنین تشریح ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های استکبار جهانی در طول بیش از چهار دهه گذشته است و روشنگری توطئه‌هایی که به فضل الهی و به برکت خون شهدا و ایثار جانبازان، همواره با شکست مواجه شده‌اند از مهمترین وظایف ما است.

دیدار با ایثارگران،تکریم ارزش‌های انقلاب اسلامی است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی نیز گفت: این دیدار در راستای اجرای طرح سپاس و با هدف تجلیل و تکریم ایثارگران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد و باید اذعان کرد ایثارگران همواره در پیروزی انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بودند و هم در سال‌های دفاع مقدس و پس از آن، در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی کردند.

رضا ربیعی تصریح کرد: این جانباز گرانقدر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سپاه دانش خدمت می‌کرد و در جریان مبارزات انقلابی علیه رژیم ستم‌شاهی فعال بود که در نهایت توسط ساواک دستگیر و حدود ۹ ماه در زندان‌های رژیم پهلوی تحت شکنجه و آزار قرار گرفت و دچار آسیب‌های جدی شد.ربیعی ادامه داد: رضا محمدی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سال‌ها در جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس حضور داشت و پس از آن نیز در سنگرهای مختلف خدمت، از جمله آموزش و پرورش شهرستان خمین و سپس در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی کشور فعالیت کرد و سابقه خدمت در اداره کل بازرگانی استان‌های گیلان و لرستان و همچنین حدود ۹ سال مدیریت اداره کل بازرگانی استان مرکزی را در کارنامه دارد و نهایتاً به افتخار بازنشستگی نائل شد.

وی با اشاره به وضعیت جسمانی این جانباز ایثارگر افزود: متأسفانه این جانباز سرافراز طی سال‌های اخیر دچار بیماری شده است و برای ایشان آرزوی سلامتی و شفای عاجل داریم و بی‌تردید تکریم ایثارگران و خانواده‌های آنان، تکریم ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 6740835

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