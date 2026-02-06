زندیه وکیلی: دیدار با ایثارگران افتخار و روحیه بخش مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر جمعه در دیدار با جانباز دوران هشت سال دفاع مقدس رضا محمدی اظهار کرد: در ایام‌الله دهه فجر هر ساله، در کنار افتتاح پروژه‌های عمرانی، دیدار با پیشکسوتان، جانبازان و زحمت‌کشان انقلاب اسلامی را وظیفه خود می‌دانیم.

وی افزود: جانبازان هم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشتند و هم پس از انقلاب، به‌عنوان رزمنده دفاع مقدس، در مسیر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی مجاهدت کرده‌اند .

استاندار مرکزی با بیان اینکه این دیدارها موجب تقویت روحیه مسئولان می‌شود، تصریح کرد: دهه فجر، فرصت مناسبی برای قدردانی از این مجاهدت‌ها و قدرشناسی ملت از کسانی است که از جان خود برای انقلاب مایه گذاشتند.

زندیه‌وکیلی با اشاره به صبر و تحمل جانبازان در برابر سختی‌ها و بیماری‌ها گفت: این رنج‌ها و بیماری‌ها، بی‌تردید اجر و پاداش الهی دارد و صبر بر آن‌ها در پیشگاه خداوند جایگاه بالایی دارد، دعای این افراد، به‌ویژه در شرایط سخت بیماری و رنج، بسیار اثرگذار است و ما خود را محتاج دعای خیر ایشان می‌دانیم.

وی ادامه داد: بیماری‌هایی که امروز با آن مواجه هستند، بی‌شک ریشه در سال‌های مبارزه، زندان و سختی‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس دارد و به همین دلیل، دعای جانبازان برای ما بسیار راهگشا است.

خدمت بی‌منت ادامه‌دهنده راه ایثارگران و جانبازان است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز گفت: برای مسئولان نظام افتخار است که تداوم بخش مسیر این دلاورمردان در خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم باشیم.

نادرقلی ابراهیمی افزود: حضور در محضر جانبازان و ایثارگران، مایه افتخار ماست، به‌ویژه آنکه در دهه مبارک فجر، با قدرت و صلابت، آغاز چهل‌وهشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را گرامی می‌داریم و با همان روحیه انقلابی، در برابر زورگویان و چپاولگران عالم که امروز دنیا را به میدان زور تبدیل کرده‌اند، با اقتدار خواهیم ایستاد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف ما، به‌ویژه در ایام دهه فجر، تبیین شرایط قبل از انقلاب، دوران ستم‌شاهی، سال‌های دفاع مقدس و همچنین تشریح ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های استکبار جهانی در طول بیش از چهار دهه گذشته است و روشنگری توطئه‌هایی که به فضل الهی و به برکت خون شهدا و ایثار جانبازان، همواره با شکست مواجه شده‌اند از مهمترین وظایف ما است.

دیدار با ایثارگران،تکریم ارزش‌های انقلاب اسلامی است



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی نیز گفت: این دیدار در راستای اجرای طرح سپاس و با هدف تجلیل و تکریم ایثارگران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد و باید اذعان کرد ایثارگران همواره در پیروزی انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بودند و هم در سال‌های دفاع مقدس و پس از آن، در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی کردند.

رضا ربیعی تصریح کرد: این جانباز گرانقدر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سپاه دانش خدمت می‌کرد و در جریان مبارزات انقلابی علیه رژیم ستم‌شاهی فعال بود که در نهایت توسط ساواک دستگیر و حدود ۹ ماه در زندان‌های رژیم پهلوی تحت شکنجه و آزار قرار گرفت و دچار آسیب‌های جدی شد.ربیعی ادامه داد: رضا محمدی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سال‌ها در جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس حضور داشت و پس از آن نیز در سنگرهای مختلف خدمت، از جمله آموزش و پرورش شهرستان خمین و سپس در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی کشور فعالیت کرد و سابقه خدمت در اداره کل بازرگانی استان‌های گیلان و لرستان و همچنین حدود ۹ سال مدیریت اداره کل بازرگانی استان مرکزی را در کارنامه دارد و نهایتاً به افتخار بازنشستگی نائل شد.

وی با اشاره به وضعیت جسمانی این جانباز ایثارگر افزود: متأسفانه این جانباز سرافراز طی سال‌های اخیر دچار بیماری شده است و برای ایشان آرزوی سلامتی و شفای عاجل داریم و بی‌تردید تکریم ایثارگران و خانواده‌های آنان، تکریم ارزش‌های انقلاب اسلامی است.