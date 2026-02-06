علی اصغر دریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر، مجموعه‌ای از آثار منتخب این رویداد سینمایی از ۱۵ تا ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی بهمن سنندج برای علاقه‌مندان به سینما اکران می‌شود.

وی افزود: در این دوره، فیلم‌ها در سه سانس ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰ و ۱۹:۳۰ در سالن یک پردیس سینمایی بهمن به نمایش درمی‌آیند و تلاش شده است تنوع ژانری و محتوایی آثار، پاسخگوی سلایق مختلف مخاطبان باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به برنامه اکران فیلم‌ها اظهار کرد:در روز چهارشنبه ۱۵ بهمن فیلم نگهبان خورشید به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی، حال خوب زن ساخته مهدی بزرگی و بیلور به کارگردانی سعید دشتی اکران شد.

وی بیان کرد: روز پنجشنبه ۱۶ بهمن نیز فیلم‌های سرزمین فرشته‌ها به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا، عروس چشمه ساخته فریدون نجفی و غوطه‌ور به کارگردانی محمدجواد حکمی روی پرده رفت.

دریایی ادامه داد: در روز جمعه ۱۷ بهمن فیلم‌های پروانه ساخته محمد بروجی‌پور، قایق‌سواری در تهران به کارگردانی رسول صدرعاملی و جانشین اثر مهدی شاه‌محمدی اکران خواهد شد و در شنبه ۱۸ بهمن نیز مخاطبان می‌توانند فیلم‌های پل ساخته محمد عسگری، آرام‌بخش به کارگردانی سعید زمانیان و قمارباز اثر محسن بهاری را تماشا کنند.

وی افزود: در روز یکشنبه ۱۹ بهمن فیلم‌های کوچ به کارگردانی محمد اسفندیاری، غبار میمون ساخته آرش معیریان و کارواش اثر احمد مرادی‌پور اکران می‌شود و در دوشنبه ۲۰ بهمن نیز فیلم‌های حاشیه ساخته محمد علیزاده‌فرد و اسکورت به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا به نمایش درمی‌آیند.

به گفته دریایی، در روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن فیلم‌های اردوبهشت ساخته محمد داودی، گس به کارگردانی محسن جسور و نیم‌شب اثر محمدحسین مهدویان اکران خواهد شد و در چهارشنبه ۲۲ بهمن نیز فیلم‌های زندگی کوچ‌کوچک ساخته امیرحسین ثقفی، خواب به کارگردانی مانی مقدم و خیابان جمهوری اثر منوچهر هادی، پایان‌بخش اکران‌های جشنواره در سنندج خواهند بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان تأکید کرد: علاقه‌مندان می‌توانند بلیت فیلم‌ها را صرفاً به صورت اینترنتی از طریق سایت گیشه۷ تهیه کنند.