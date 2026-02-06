سالن اجتماعات و سایت اداری شبکه بهداشت دهگلان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه مبارک فجر، مراسم افتتاح سالن اجتماعات و سایت اداری ستاد شبکه بهداشت و درمان دهگلان و همچنین بهرهبرداری از عملیات نوسازی و بهسازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی مراکز و خانههای بهداشت این شهرستان برگزار شد.
حسن مخدومی، مدیر شبکه بهداشت و درمان دهگلان، در این مراسم با تبریک ایامالله دهه فجر و قدردانی از حمایتها و پیگیریهای دانشگاه علوم پزشکی، اظهار کرد: با تخصیص اعتبارات حاصل از سفر اعضای محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، مشکل کمبود فضای اداری ستاد شبکه بهداشت دهگلان برطرف شد.
وی افزود: ساختمان فعلی که پیش از این بخشی از تأسیسات متروکه بیمارستان قدیم بود، پس از بازسازی و تجهیز، به سایت اداری شبکه بهداشت تبدیل شده و هماکنون کارشناسان ستاد در این محل مستقر هستند.
مدیر شبکه بهداشت دهگلان با اشاره به احداث سالن اجتماعات در کنار این سایت اداری گفت: سالن اجتماعاتی با ظرفیت ۹۶ نفر احداث شده که یک نیاز اساسی برای شبکه بهداشت بود؛ چرا که پیش از این، امکان برگزاری جلسات، دورههای بازآموزی، کلاسهای آموزشی و مشاورههای ازدواج در این مجموعه وجود نداشت.
مخدومی در ادامه به تشریح پروژه نوسازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی مراکز بهداشتی پرداخت و بیان کرد: پروژه نوسازی و بهسازی مراکز و خانههای بهداشت شهرستان با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال و با حمایتهای مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اجرا شد که در قالب آن، در درمانگاه شماره یک، سیستم سرمایشی بهطور کامل تعویض و سیستم گرمایشی پکیج نصب شد.
وی خاطرنشان کرد: در مرکز قربانآباد نیز عملیات رنگآمیزی، تعویض پنجرهها و رفع مشکلات سرمایش و گرمایش انجام شده و در هفت مرکز بهداشتی با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال، سیستم گرمایشی پکیج نصب شده است.
مدیر شبکه بهداشت دهگلان ادامه داد: تعویض پنجرههای ۱۴ خانه بهداشت، نصب حفاظ در ۶ خانه بهداشت، رنگآمیزی سه مرکز خدمات جامع سلامت، بازسازی ورودی ۶ خانه بهداشت و تأمین سیستم سرمایشی برای ۲۷ خانه بهداشت و هفت مرکز بهداشتی از دیگر اقدامات انجامشده در این پروژهها است که نقش مهمی در ارتقای ایمنی سازهای، رفاه کارکنان و افزایش رضایتمندی مراجعان خواهد داشت.
وی همچنین از ایجاد دو انبار تجهیزات، احداث سرویس بهداشتی و بازسازی کامل آبدارخانه مرکز قربانآباد خبر داد و در پایان با اشاره به وجود چند خانه بهداشت فرسوده در سطح شهرستان، خواستار توجه ویژه مسئولان در تخصیص بودجه سال آینده و مشارکت خیرین برای بازسازی و نوسازی این مراکز شد.
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