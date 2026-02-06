به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیواندره با اشاره به مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: اگر وضعیت کشور در حوزه‌هایی همچون سلامت و بهداشت، امنیت، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، صنعت، اقتصاد، عمران و حمل‌ونقل شهری و روستایی با قبل از انقلاب مقایسه شود، خدمات نظام اسلامی کاملاً مشهود و قابل دفاع است.

وی افزود: هرچند مردم امروز در حوزه معیشت دغدغه و نقد دارند، اما این مطالبه‌گری امری مشروع است و نشان‌دهنده فضای آزاد بیان در جمهوری اسلامی است؛ فضایی که مردم می‌توانند با زبان گفتار، نوشتار و نقد سازنده مطالبات خود را مطرح کنند.

برگزاری میز خدمت پس از نماز جمعه

امام جمعه دیواندره با بیان اینکه مسئولان باید در کنار مردم باشند، گفت: امروز مدیران شهرستان با حضور در مسجد جامع و برگزاری میز خدمت، به‌صورت مستقیم پاسخگوی مطالبات مردم خواهند بود تا گره‌ای از مشکلات شهروندان باز شود.

وی در ادامه از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد و افزود: ۲۲ بهمن جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی است و حضور مردم در این مراسم، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و منویات رهبر معظم انقلاب خواهد بود.

صداقت؛ محور خطبه دوم نماز جمعه

ماموستا مرادی در بخش دوم خطبه‌ها، صداقت و راستگویی را از مهم‌ترین فضائل اخلاقی در آموزه‌های دینی دانست و تصریح کرد: صداقت به معنای هماهنگی گفتار، باور و عمل انسان است و اسلام، انسان مؤمن را به یکسانی ظاهر و باطن دعوت می‌کند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، صادقین را کسانی معرفی کرد که ایمان، عمل، وفای به عهد، صبر و مجاهدت را توأمان دارا هستند و در مسیر حق دچار تردید و عقب‌نشینی نمی‌شوند.

امام جمعه دیواندره با اشاره به آیات سوره‌های توبه، بقره، حجرات و حشر گفت: قرآن کریم صادقان را افرادی می‌داند که ایمان خود را با عمل صالح، ایستادگی در سختی‌ها و فداکاری در راه خدا اثبات کرده‌اند.

وی تأکید کرد: صداقت تنها در گفتار خلاصه نمی‌شود، بلکه پایبندی به باورها، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عمل به تعهدات دینی از نشانه‌های اصلی راستگویی است.

نقش تربیت و فرهنگ در نهادینه‌سازی صداقت

ماموستا مرادی با اشاره به عوامل مؤثر بر راستگویی در جامعه اظهار کرد: تربیت خانوادگی، تجربه‌های فردی، هنجارهای اجتماعی، خودآگاهی، هوش هیجانی و کاهش ترس از پیامدها، نقش مهمی در تقویت فرهنگ صداقت دارند.

وی افزود: صداقت موجب تقویت اعتماد اجتماعی، آرامش روانی و رشد شخصیتی افراد می‌شود و جامعه‌ای که بر پایه حقیقت‌گویی بنا شود، از انسجام و پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود.