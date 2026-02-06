وضعیت مصدومان تیم فوتبال آلومینیوم پیش از دیدار با ذوب آهن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه آلومینیوم، رضا نظیری درمورد شرایط امیر نوری، کاپیتان تیم آلومینیوم عنوان کرد: این بازیکن روز یکم بهمن‌ماه آسیب فتق ورزشی خود را جراحی کرد و نهایتا حدود دو الی سه هفته دیگر به میادین برمی‌گردد.

وی درباره وضعیت مهدی مهدی‌پور اظهار کرد: مهدی‌پور در جریان تمرینات از ناحیه استخوان آرنج شکستگی جزئی داشت که پس از دو هفته و طی سه روز اخیر به تمرینات اضافه شده است.

رئیس دپارتمان پزشکی باشگاه آلومینیوم اراک در خصوص وضعیت رضا مرزبان، مهاجم این تیم نیز ابراز کرد: این بازیکن در جریان دیدار با خیبر از ناحیه شست دست دچار شکستگی شد که حدود یک هفته دیگر به شرایط مطلوبی خواهد رسید.

نظیری درباره شرایط بهروز نوروزی‌فرد و محمدمهدی خدایاری‌فرد که در دیدار گذشته آلومینیوم مقابل استقلال خوزستان آسیب دیدگی پیدا کردند، گفت: نوروزی‌فرد از ناحیه گونه دچار مصدومیت شد و خدایاری‌فرد هم از ناحیه زانو آسیب دید که جراحان نظر نهایی را درباره انجام یا عدم عمل آنها خواهند داشت که امیدواریم این بازیکن هرچه زودتر به شرایط بهتری برسند.