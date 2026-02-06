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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

هفته بیستم لیگ برتر فوتبال؛

وضعیت مصدومان تیم فوتبال آلومینیوم پیش از دیدار با ذوب آهن

وضعیت مصدومان تیم فوتبال آلومینیوم پیش از دیدار با ذوب آهن

تیم فوتبال آلومینیوم که خود را برای دیدار با ذوب آهن آماده می کند چند بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه آلومینیوم، رضا نظیری درمورد شرایط امیر نوری، کاپیتان تیم آلومینیوم عنوان کرد: این بازیکن روز یکم بهمن‌ماه آسیب فتق ورزشی خود را جراحی کرد و نهایتا حدود دو الی سه هفته دیگر به میادین برمی‌گردد.

وی درباره وضعیت مهدی مهدی‌پور اظهار کرد: مهدی‌پور در جریان تمرینات از ناحیه استخوان آرنج شکستگی جزئی داشت که پس از دو هفته و طی سه روز اخیر به تمرینات اضافه شده است.

رئیس دپارتمان پزشکی باشگاه آلومینیوم اراک در خصوص وضعیت رضا مرزبان، مهاجم این تیم نیز ابراز کرد: این بازیکن در جریان دیدار با خیبر از ناحیه شست دست دچار شکستگی شد که حدود یک هفته دیگر به شرایط مطلوبی خواهد رسید.

نظیری درباره شرایط بهروز نوروزی‌فرد و محمدمهدی خدایاری‌فرد که در دیدار گذشته آلومینیوم مقابل استقلال خوزستان آسیب دیدگی پیدا کردند، گفت: نوروزی‌فرد از ناحیه گونه دچار مصدومیت شد و خدایاری‌فرد هم از ناحیه زانو آسیب دید که جراحان نظر نهایی را درباره انجام یا عدم عمل آنها خواهند داشت که امیدواریم این بازیکن هرچه زودتر به شرایط بهتری برسند.

کد مطلب 6740917

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