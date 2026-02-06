ریزش بهمن ۳۰۰ متری در محور لبد بازفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان عملیات گسترده بازگشایی این محور ارتباطی حیاتی که از دو روز پیش آغاز شده، راهداران با چالشهای متعددی روبرو بودهاند که بزرگترین آن تاکنون، بهمنی عظیم به طول ۳۰۰ متر بوده است.
مرتضی خداوردی، سرپرست راهداری بخش بازفت در توصیف این مرحله از عملیات گفت: در کیلومتر ۱۴ این محور با یک بهمن بزرگ تقریباً ۳۰۰ متری مواجه شدیم. ارتفاع این بهمن در برخی نقاط به ۱۰ تا ۱۲ متر میرسید.
وی افزود: پاکسازی و ایجاد مسیر ایمن برای عبور از این بخش، به تنهایی ۸ ساعت زمان برد. این تنها یکی از موانع متعددی بود که در طول این ۴۲ ساعت با آن روبرو شدیم.
خداوردی در تشریح ترتیب عملیات توضیح داد: عملیات بازگشایی محور لبد از ۴۲ ساعت پیش آغاز شد و از همان لحظه اول، کار بر روی پاکسازی نقاط مختلف در طول این مسیر ۲۰ کیلومتری شروع گردید. در میانه راه، در کیلومتر ۱۴، با بزرگترین چالش یعنی یک بهمن ۳۰۰ متری روبرو شدیم. پس از عبور از این مانع بزرگ، اکنون به نقطه کنونی در کیلومتر ۱۵ رسیدهایم، اما هنوز حدود ۵ کیلومتر تا پایان کامل کار باقی مانده است.
«گردنه لبد» است که ارتفاع برف در آن به ۸ متر رسیده است.
سرپرست راهداری بازفت در مورد دشواریهای فنی عملیات افزود: با وجود اینکه فقط دو دستگاه در اختیار داریم، با برنامهریزی دقیق و استفاده حداکثری از زمان، کار را پیش بردیم. در چنین شرایطی، هر متر پیشروی یک موفقیت بزرگ محسوب میشود. باید تأکید کنم که این بهمن ۳۰۰ متری، اگرچه بسیار بزرگ بود، اما تنها بخشی از کل عملیات ۴۲ ساعته ما بود. در طول این مدت، با چندین بهمن کوچکتر و نقاط مسدودشده دیگر نیز به طور متوالی روبرو بودهایم.
خداوردی با قدردانی از تلاش بیوقفه همکارانش گفت: همکاران من ۴۲ ساعت است که استراحت نکردهاند. آنها در سرمای شدید و شرایط خطرناک کوهستانی، با جانفشانی مشغول خدمت هستند. عبور از آن بهمن ۳۰۰ متری به تنهایی، نشاندهنده عزم و ارادهای است که در وجود این تیم وجود دارد.
وی در پایان درباره وضعیت فعلی و چشمانداز پیشرو توضیح داد: هماکنون عملیات در کیلومتر ۱۵ در جریان است و راهداران ما در حال آمادهسازی برای مواجهه با آخرین چالش بزرگ، یعنی گردنه لبد با ارتفاع برف ۸ متری هستند. پیشبینی میشود در صورت مساعد بودن شرایط جوی، عملیات تا ساعات آینده به پایان برسد.
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