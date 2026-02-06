به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه اعلام کرد:طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد در برخی مناطق مرکزی و جنوبی ضمن افزایش ابر بارش پراکنده باران مورد انتظار است.

همچنین تا اواسط هفته آینده در برخی مناطق شرقی، شمال غربی و نیمه جنوبی با وزش باد نسبتا شدید، خیزش گردوخاک، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا خواهیم داشت.

بر اساس اعلام هواشناسی کرمان از بعد ازظهر شنبه تا روز دوشبه با فعالیت سامانه بارشی برای اکثر مناطق افزایش ابر، بارش باران، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر و وزش تندباد لحظه ای پیش بینی می شود.

بیشینه فعالیت سامانه بارشی شنبه شب و روز یکشنبه در مناطق مرکزی، جنوبی و نیمه غربی استان کرمان خواهد بود.