به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم‌پور ظهر امروز جمعه هفدهم بهمن در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری و جمعی از برنامه‌های دهه فجر در شهرستان دزپارت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، امنیت و سلامت و شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: منطقه منگشت به‌واسطه پیشینه فرهنگی، مذهبی و طبیعی خود، ظرفیت تبدیل شدن به نماد توسعه استان خوزستان را دارد.

وی با بیان اینکه ورودی دهدز، دروازه ورود به خوزستان از فلات مرکزی کشور است، افزود: جلوه توسعه در این منطقه، تصویری از وضعیت کلی خوزستان برای سرمایه‌گذاران و گردشگران خواهد بود و از این‌رو، تمرکز ویژه‌ای بر زیرساخت‌های آن صورت گرفته است.

نماینده مردم حوزه منگشت با اشاره به برنامه‌های دهه فجر امسال تصریح کرد: همزمان با دهه مبارک فجر، در چهار شهرستان حوزه منگشت، مجموعاً ۲۰۴ پروژه عمرانی و خدماتی به ارزش ۱۷۸۹ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود که بخشی از آن‌ها سهم شهرستان دزفارت است.

ابراهیم‌پور، گردشگری را مزیت اصلی دزپارت دانست و گفت: این شهرستان ظرفیت‌هایی دارد که در کمتر نقطه‌ای از استان خوزستان یافت می‌شود و توسعه گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، اشتغال و ماندگاری جمعیت در منطقه باشد.

وی تأمین آب شرب پایدار را نخستین محور توسعه‌ای منطقه عنوان کرد و افزود: پس از بیش از چهار دهه، مشکل آب شرب شهر دزپارت و ۳۸ روستای اطراف با اجرای پروژه آبرسانی برطرف شده و مردم از آب سالم بهره‌مند شده‌اند، ضمن اینکه فازهای بعدی پروژه برای مناطق دیگر نیز در حال پیگیری است.

نماینده مردم حوزه منگشت، برق را دومین مطالبه اساسی مردم دانست و ادامه داد: با وجود مجاورت با سدهای بزرگ کارون، مردم این منطقه سال‌ها با مشکل برق مواجه بودند که اکنون مطالعات احداث ایستگاه برق و خط انتقال دزپارت انجام شده و پروژه در آستانه برگزاری مناقصه قرار دارد.

ابراهیم‌پور محور سوم توسعه را زیرساخت‌های جاده‌ای برشمرد و گفت: برای محور اهواز–دهدز در سال آینده حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و این پروژه از بیشترین رشد اعتبارات عمرانی در کشور برخوردار شده است که تکمیل آن، نقش مهمی در اتصال کریدور شمال به جنوب و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.

وی، توسعه اینترنت و ارتباطات را چهارمین محور دانست و افزود: اجرای پروژه فیبر نوری در دزپارت، یکی از مطالبات جدی مردم و گردشگران بود که با آغاز آن، بسیاری از مشکلات فعالان حوزه گردشگری و خدماتی برطرف خواهد شد.

نماینده مردم حوزه منگشت همچنین بر ضرورت توسعه بقاع متبرکه منطقه تأکید کرد و گفت: طرح توسعه امامزادگان منطقه، به‌ویژه اتصال امامزاده عبدالله و امامزاده شعبی، می‌تواند تحولی اساسی در گردشگری مذهبی و اقتصادی منگشت و استان خوزستان ایجاد کند.

ابراهیم‌پور در پایان با قدردانی از همراهی استانداری خوزستان، مدیران اجرایی و مردم منطقه خاطرنشان کرد: توسعه منگشت نیازمند همدلی، صبر و مشارکت همه‌جانبه است و با تداوم این مسیر، مردم این منطقه بیش از گذشته از ثمرات خدمات نظام جمهوری اسلامی بهره‌مند خواهند شد.