امام جمعه بندرچارک: ایران برای همه سناریوها آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرچارک با ادامه شرح خطبه ۳۱ نهج‌البلاغه، به بخش هجدهم این وصیت‌نامه نورانی پرداخت و گفت: امیرالمؤمنین(ع) در این بخش، با عبارات کوتاه اما عمیق، مسیر درست زندگی فردی و اجتماعی را ترسیم می‌کند.

وی با اشاره به هشتمین توصیه امام علی(ع) مبنی بر اینکه «کسی که میانه‌روی را ترک کند از راه حق منحرف می‌شود»، اظهار کرد: افراط و تفریط، انسان و جامعه را از تعادل خارج کرده و زمینه‌ساز انحرافات فکری و اخلاقی می‌شود.

امام جمعه بخش شیبکوه در ادامه به نهمین و دهمین توصیه امیرالمؤمنین(ع) اشاره کرد و افزود: از نگاه حضرت، دوست و همنشین نیکو، همچون خویشاوند انسان است و دوست واقعی کسی است که در غیاب انسان نیز حق دوستی را ادا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی با اشاره به یازدهمین توصیه نهج‌البلاغه گفت: امام علی(ع) هواپرستی را همتای نابینایی معرفی می‌کند؛ چراکه پیروی از هوای نفس، قدرت تشخیص حق از باطل را از انسان می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به دیگر سفارش‌های حضرت امیر(ع)، از جمله اینکه «غریب کسی است که دوست نداشته باشد» و «کسی که از حق تجاوز کند در تنگنا قرار می‌گیرد»، تأکید کرد: انسان زمانی به ثبات و پایداری می‌رسد که به ارزش و جایگاه واقعی خود آگاه باشد و از آن پاسداری کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی در خطبه دوم نماز جمعه، با قدردانی از مردم و مسئولان در برگزاری باشکوه جشن‌های نیمه شعبان، «خانواده مهدوی» را هسته اصلی جامعه منتظر دانست و گفت: خانواده‌ای که حیات خود را با امام عصر(عج) معنا می‌کند، در تربیت، سبک زندگی و کنش اجتماعی نیز منتظر و مسئولانه عمل می‌کند.

وی افزود: انتظار در منطق شیعه، حالتی منفعلانه نیست، بلکه خانواده را به عمل صالح، عدالت‌خواهی و مشارکت اجتماعی سوق می‌دهد.

امام جمعه شیبکوه تصریح کرد: بدون سرمایه‌گذاری در تربیت نسلی عدالت‌محور و منتظر از درون خانواده، تحقق تمدن نوین اسلامی در حد شعار باقی خواهد ماند. خانواده مهدوی، نقطه آغاز تحولات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی در بخش دیگری از خطبه دوم، به تحولات سیاسی و زمزمه‌های مذاکرات ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: آنچه امروز از سوی آمریکا مطرح می‌شود، نه پیشنهاد مذاکره، بلکه تلاش برای تحمیل شروطی همچون خلع سلاح، محدودسازی توان موشکی و قطع ارتباط با محور مقاومت است.

وی افزود: مقاومت ملت ایران و مدیریت هوشمندانه بحران‌ها، موجب عقب‌نشینی نسبی آمریکا و محدود شدن گفت‌وگوها به موضوع هسته‌ای شده است.

امام جمعه بندرچارک با تأکید بر آمادگی کامل کشور برای همه سناریوها گفت: ایران از موضع اقتدار وارد هرگونه تعامل می‌شود و اگر دشمن مرتکب خطای محاسباتی شود، جنگ احتمالی دیگر دوجانبه نخواهد بود، بلکه منطقه‌ای خواهد شد و آمریکا سنگین‌ترین شکست تاریخی خود را تجربه خواهد کرد.

وی با اشاره به حضورهای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام خمینی(ره) و حسینیه امام خمینی(ره)، این حضورها را حامل پیام‌های راهبردی دانست و گفت: این اقدامات، مرکزیت فرماندهی، ثبات نظام و بی‌اثر بودن روایت‌های رسانه‌ای دشمن را به‌صورت عینی نشان داد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش شیبکوه با تبریک دهه مبارک فجر، ۲۲ بهمن را روز تجلی اراده ملت ایران دانست و گفت: حضور مردم در راهپیمایی این روز، پاسخی قاطع به جنگ ترکیبی، تحریم‌ها و تلاش دشمن برای تضعیف امید و انسجام اجتماعی است.

وی تأکید کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن، میثاقی دوطرفه میان مردم و مسئولان است؛ مردم با نظام و مسئولان با تعهد به خدمت صادقانه و حل مشکلات معیشتی.